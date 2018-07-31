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Более 600 видеокамер работает в Раменском районе в системе «Безопасный регион»
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Более 600 видеокамер работает в Раменском районе в системе «Безопасный регион» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Раменском районе Подмосковья работает свыше 600 видеокамер, интегрированных в систему «Безопасный регион», видеонаблюдением охвачены места массового скопления людей, соцобъекты, автовокзал и железнодорожные станции, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.
«Сегодня мы констатируем: на территории района уже работает 611 видеокамер. Таким образом, Раменский район входит как составляющая часть в систему «Безопасный регион», которая функционирует на областном уровне», — сказал заместитель главы администрации Раменского района Олег Раевский.
Он отметил, что в 2016 году по программе «Безопасный регион» в городе Раменское была установлена 121 видеокамера. Места для установки первых камер выбирала специальная комиссия, состоящая из представителей Раменского управления полиции, ФСБ, МЧС и управления территориальной безопасности. В первую очередь, видеонаблюдением охватили места с массовым пребыванием людей: городской парк, бульвары, улицы, фонтаны, площади Победы, Молодежи, Комсомольскую.
В 2017 году видеокамерами были оборудованы все социальные объекты: школы, детские сады, ДК, учреждения спорта. Видеотехника была установлена так, чтобы можно было видеть прилегающую к этим зданиям территорию, прежде всего, вход в учреждения.
Далее программа предполагала подключение населенных пунктов, где проживает более 10 тысяч человек. На территории Раменского района в перечень были включены четыре городских поселения: Кратово, Ильинский, Удельная и Быково. Всего на этих территориях на данный момент находится 157 видеоточек.
«Проект «Безопасный регион» предполагает также подключение крупных транспортных объектов. И у нас это тоже сделано на трех платформах: «47 километр», «Раменское», «Фабричная» и прилегающей к ним территории. Кроме того, подключен городской автовокзал и несколько остановок общественного транспорта на автобусных маршрутах», — отметил Раевский.
По его словам, в этом году за счет региона в Раменском районе установят порядка 50 видеокамер. Глава района Андрей Кулаков предлагает в этом году подключить к «Безопасному региону» большие школы в поселениях, например, Ново-Харитоновскую.
«Средства будут выделены из бюджета района, а цель, связанная, в первую очередь, с безопасностью детей, будет достигнута очень важная. Такую инициативу района область поддерживает», — заключил Раевский.
«Безопасный регион» — централизованная система видеонаблюдения с возможностью длительного хранения и анализа входящей информации. Она внедряется на территории региона в рамках реализации государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья».
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