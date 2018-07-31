Утопленник под Саратовом провел в воде несколько дней 

Утонувшего искали на протяжении нескольких суток.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, тело мужчины было поднято на берег Волги на набережной Вольска Саратовской области.
Утопленника заметили отдыхавшие на набережной горожане днем 31 июля.
Следователи сообщили, что личность погибшего в воде пока устанавливается. На вид ему 30-50 лет. Судя по всему, житель Вольска утонул без «посторонней помощи». Причины и обстоятельства его смерти уточняют следователи-криминалисты.