Утопленник под Саратовом провел в воде несколько дней

Утонувшего искали на протяжении нескольких суток.

Саратовской области. Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, тело мужчины было поднято на берег Волги на набережной Вольска

Утопленника заметили отдыхавшие на набережной горожане днем 31 июля.

Следователи сообщили, что личность погибшего в воде пока устанавливается. На вид ему 30-50 лет. Судя по всему, житель Вольска утонул без «посторонней помощи». Причины и обстоятельства его смерти уточняют следователи-криминалисты.