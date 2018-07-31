Алиханов и Турчак обсудили вопросы развития цифровой экономики

Трчак прибыл в Калининград с двухдневным визитом для участия в работе Совета по вопросам развития цифровой экономики при Совете Федерации.

Его первое заседание пройдет 1 августа в городе Гусеве

Алиханов поблагодарил гостя из Москвы за выбор Калининградской области для обсуждения актуальной проблематики развития страны и регионов.

«Нам очень приятно, что Совет по развитию цифровой экономики первой площадкой для проведения своего заседания выбирает Калининградскую область. Нам есть, что показать и с точки зрения решений в сфере программного обеспечения, и в части производств, связанных с радиоэлектроникой. Надеюсь, это мероприятие позволит высветить те проблемы, которые требуют решения, в том числе, на уровне законодательного регулирования», — заявил губернатор.

По мнению Андрей Турчака, Калининградскую область можно назвать одним из лидеров в России по внедрению проектов цифровой экономики, весомый вклад в развитие которой вносит радиоэлектронная промышленность, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 31 июля 2018 года, в пресс-службе правительства Калининградкой области.

Говоря о повестке предстоящего заседания, Турчак обратил внимание на обсуждение законопроектов по вопросам цифровой экономики, которые внесены на рассмотрение в парламент в рамках поручений Президента России.

«На заседании совета мы обсудим и те законопроекты, которые правительство уже внесло на рассмотрение — а их уже 18, на предмет их практической реализации и возможности принятия в осеннюю сессию в парламенте», — рассказал Андрей Турчак.

По его словам, особое внимание сенаторы и эксперты планируют уделить цифровизации системы госуправления, а также обсуждению той финансовой нагрузки, которая ложится на региональные бюджеты в связи с решением задач в сфере цифровой экономики. Этот вопрос затрагивался на заседании Совете законодателей, которое состоялось в апреле этого года с участием Владимира Путина , — напомнил Андрей Турчак.

«Регионы понесут дополнительные расходы на цифровизацию. Наша задача сделать так, чтобы эти расходы были учтены при формировании модельных бюджетов, чтобы в Министерстве финансов это учитывали. На заседании совета мы поговорим об этом более детально», — заявил визитер из Москвы.

Досье. Решение о создании Совета по развитию цифровой экономики принято Совфедом в апреле текущего года.

В его состав вошли сенаторы, представители профильных министерств и ведомств, главы ряда регионов, представители научной общественности, отраслевых союзов, бизнеса и госкомпаний.

Согласно положению о совете в его задачи входит изучение состояния и тенденций развития цифровой экономики; экспертный анализ проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов в области развития цифровой экономики; мониторинг практики применения законодательства РФ и субъектов в области развития цифровой экономики, а также подготовка предложений по формированию и реализации государственной политики в области развития цифровой экономики и другие задачи.

Участниками первого заседания совета станут члены Совета Федерации РФ, губернаторы.