Ещё
«Соседи просто открывали двери»: на ВИЗе двое мужчин украли из подъезда дорогие велосипеды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Соседи просто открывали двери»: на ВИЗе двое мужчин украли из подъезда дорогие велосипеды 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Вчера на ВИЗе двое мужчин украли дорогие велосипеды из подъезда жилого комплекса «Крыловъ», который находится «Екатеринбург-Арены». По словам владельца велосипедов, Владимира, мужчины действовали целенаправленно, и, что самое обидное, соседи открывали перед ними двери.
— У нас велосипеды были всегда прищелкнуты толстым тросом в подъезде. В доме охрана, два домофона, ничего не предвещало беды. То есть, целенаправленно шли, либо по наводке, либо кто-то сдал. Не просто так зашли какие-то подростки и украли. Самое обидное — что соседи все просто открывали двери.
Один из велосипедов стоил около 30 тысяч рублей, второй — 35. Чтобы не оставлять отпечатков, воры забрали с собой даже тросы. Но они не учли, что на всей территории ЖК установлены камеры видеонаблюдения. Запись с них похвалили сотрудники полиции, которые уже возбудили уголовное дело.
— Вчера вечером пришли с супругой из кафе, увидели, что их нет. Даже забрали с собой этот трос, на который были пристегнуты велосипеды. Видимо, чтобы отпечатки пальцев убрать. Приезжала полиция, они забрали чеки. Сейчас возбуждается уголовное дело.
Если вы видели этих мужчин или украденные велосипеды, позвоните владельцу байков, Владимиру, его телефон: +7 912 280 69 10. Или в полицию.
В середине июля парень и девушка за две ночи вытащили из двух подъездов одного дома три велосипеда и самокат и тоже попали на камеры.
Подписывайтесь на канал E1.RU в Telegram — там мы публикуем самые свежие новости, интервью и истории.
e1.ru: последние новости
В Екатеринбурге определили, что можно снести и построить возле здания Управления дороги Екатеринбурженка на инвалидной коляске вошла в топ-25 на международном парашютном фестивале В Екатеринбурге суд вынес смертный приговор партии контрафактных Барби
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лепс ударил Аллу Михееву176
Российских журналистов расстреляли из засады163
Со счетов зарезанного сестрами отца пропали все деньги80
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России353
Названы имена убитых россиян в Африке266
Видео
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение