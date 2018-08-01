УФАС Подмосковья внесло ООО «Денекс» в реестр недобросовестных поставщиков

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Денекс» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области

Ранее в управление поступило обращение ГКУ МО «ДЕЗ» о внесении сведений в отношении ООО «Денекс» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту ГБУЗ МО «Ивантеевская центральная городская больница» (хирургический корпус).

«По результатам рассмотрения обращения Московское областное УФАС признало действия общества не соответствующими закону, а сведения в отношении ООО «Денекс» — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд», — говорится в сообщении.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Денекс» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения антимонопольного органа.