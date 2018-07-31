Ещё
УФАС Подмосковья не включило ООО «Инвест Гарант» в реестр недобросовестных поставщиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

УФАС Подмосковья не включило ООО «Инвест Гарант» в реестр недобросовестных поставщиков 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Арбитражный суд Москвы поддержал решение Московского областного УФАС о признании сведений в отношении ООО «Инвест Гарант» не подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.
Ранее в управление поступило обращение МБОУ СОШ №34 о внесении сведений в отношении ООО «Инвест Гарант» по факту одностороннего расторжения контракта на оказание услуг по организации горячего питания.
«По результатам рассмотрения обращения УФАС установило в действиях учреждения нарушение процедуры расторжения контракта в одностороннем порядке. В связи с чем управление приняло решение о признании сведений в отношении общества не подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, МБОУ СОШ №34 обратилось в суд», — говорится в сообщении.
Арбитражный суд Москвы отказал МБОУ СОШ №34 в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС.
РИАМО: последние новости
Жителей Московской области научат оплачивать ЖКХ через интернет Более 200 тыс человек посетили шоу на фестивале искусств «Вдохновение» на ВДНХ Почта из Японии в Европу с августа пойдет транзитом через Россию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лепс ударил Аллу Михееву177
Российских журналистов расстреляли из засады164
Со счетов зарезанного сестрами отца пропали все деньги80
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России354
Названы имена убитых россиян в Африке266
Видео
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение