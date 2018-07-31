УФАС Подмосковья не включило ООО «Инвест Гарант» в реестр недобросовестных поставщиков

Арбитражный суд Москвы поддержал решение Московского областного УФАС о признании сведений в отношении ООО «Инвест Гарант» не подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области

Ранее в управление поступило обращение МБОУ СОШ №34 о внесении сведений в отношении ООО «Инвест Гарант» по факту одностороннего расторжения контракта на оказание услуг по организации горячего питания.

«По результатам рассмотрения обращения УФАС установило в действиях учреждения нарушение процедуры расторжения контракта в одностороннем порядке. В связи с чем управление приняло решение о признании сведений в отношении общества не подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, МБОУ СОШ №34 обратилось в суд», — говорится в сообщении.

Арбитражный суд Москвы отказал МБОУ СОШ №34 в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС.