Ещё
Что такое «сухой фонтан»?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Что такое «сухой фонтан»? 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Чем фонтан, который собираются строить в Железноводске, будет отличаться от обычного?
Как сообщили в пресс-службе администрации Железноводска, так называемый сухой фонтан отличается от обычного тем, что его чаша находится под землёй, а наверху можно увидеть только водяные брызги.
Его построят в нижней части Курортного парка.
Средства на фонтан город получил благодаря победе в федеральном конкурсе «Малые города». 80 млн рублей Железноводску перечислили из федеральной казны на благоустройство Курортного парка. Фонтан построят в следующем году.
АиФ Ставрополье: последние новости
Почему ливнёвки не справляются со своей задачей на Ставрополье? ФАС организовала для «ЕвроХима» практический семинар В Железноводске молодые люди убрали мусор в курортной зоне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лепс ударил Аллу Михееву177
Российских журналистов расстреляли из засады164
Со счетов зарезанного сестрами отца пропали все деньги80
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России354
Названы имена убитых россиян в Африке266
Видео
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение