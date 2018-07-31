Что такое «сухой фонтан»?

Чем фонтан, который собираются строить в Железноводске , будет отличаться от обычного?

Как сообщили в пресс-службе администрации Железноводска, так называемый сухой фонтан отличается от обычного тем, что его чаша находится под землёй, а наверху можно увидеть только водяные брызги.

Его построят в нижней части Курортного парка.

Средства на фонтан город получил благодаря победе в федеральном конкурсе «Малые города». 80 млн рублей Железноводску перечислили из федеральной казны на благоустройство Курортного парка. Фонтан построят в следующем году.