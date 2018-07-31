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Утверждена стратегия развития иннограда «ИТМО Хайпарк»
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Утверждена стратегия развития иннограда «ИТМО Хайпарк» 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
На состоявшемся накануне заседании совета директоров АО «ИТМО Хайпарк» обновлен состав совета и утверждена стратегия развития иннограда в городе-спутнике Южный.
В совет директоров вошли министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, ректор Университета ИТМО Владимир Васильев, председатель совета директоров ООО «Город-спутник „Южный“ Захар Смушкин, советник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Крюков, директор департамента экономики и финансов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Екатерина Петрова и начальник управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению государственным имуществом Алексей Павлов.
Председателем совета директоров вновь избран губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
На совете директоров также утверждена стратегия развития иннограда. По словам генерального директора АО „ИТМО Хайпарк“ Сергея Хмелевского, проект будет способствовать переходу России к цифровой инновационной экономике, развитию наиболее перспективных технологий, подготовке кадров в интересах высокотехнологичных отраслей промышленности и науки, принесет серьезный экономический эффект бюджетам различных уровней.
Напомним, научно-образовательный и инновационный центр „ИТМО Хайпарк“ планируется построить на территории города-спутника Южный в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. На площади не менее 350 тыс. кв. м возведут новый кампус Университета ИТМО, бизнес-инкубаторы и прогрессивные производства, научные центры, общежития для студентов, жилье для преподавателей. К 2024 году в „ИТМО Хайпарк“ будут обучаться 3,6 тыс. человек, там будет создано 12 тыс. рабочих мест, пять инновационных производств и около 50 международных лабораторий.
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