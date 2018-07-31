Утверждена стратегия развития иннограда «ИТМО Хайпарк»

На состоявшемся накануне заседании совета директоров АО «ИТМО Хайпарк» обновлен состав совета и утверждена стратегия развития иннограда в городе-спутнике Южный.

На совете директоров также утверждена стратегия развития иннограда. По словам генерального директора АО „ИТМО Хайпарк“ Сергея Хмелевского, проект будет способствовать переходу России к цифровой инновационной экономике, развитию наиболее перспективных технологий, подготовке кадров в интересах высокотехнологичных отраслей промышленности и науки, принесет серьезный экономический эффект бюджетам различных уровней.

Напомним, научно-образовательный и инновационный центр „ИТМО Хайпарк“ планируется построить на территории города-спутника Южный в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. На площади не менее 350 тыс. кв. м возведут новый кампус Университета ИТМО, бизнес-инкубаторы и прогрессивные производства, научные центры, общежития для студентов, жилье для преподавателей. К 2024 году в „ИТМО Хайпарк“ будут обучаться 3,6 тыс. человек, там будет создано 12 тыс. рабочих мест, пять инновационных производств и около 50 международных лабораторий.