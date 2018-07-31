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В МИД прокомментировали ситуацию с гибелью россиян в ЦАР
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В МИД прокомментировали ситуацию с гибелью россиян в ЦАР 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
В МИД России подтвердили, что в ЦАР были убиты российские журналисты Кирилл Радченко, Орхан Джемаль и Александр Расторгуев. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что у них были при себе только журналистские документы. Тела погибших были доставлены в столицу ЦАР Банги.
Также сообщается, что посольство России в Центральноафриканской республике не было проинформировано о прибытии журналистов. Сейчас сотрудники дипмиссии работают с местными правоохранительными органами и правительством страны для выяснения обстоятельств произошедшего и отправки тел россиян на родину.
"Выражаем соболезнования родным и близким погибших и готовы оказать их семьям необходимую поддержку", — говорится в сообщении.
Ранее в ООН рассказали об обстоятельствах обнаружения погибших в ЦАР.
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