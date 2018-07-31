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Появились подробности убийства российской съемочной группы в Африке
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Появились подробности убийства российской съемочной группы в Африке 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Schalk van Zuydam / AP
Съемочную группу, собиравшую в Центральноафриканской Республике материал для документального фильма о деятельности так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера, убили по пути на встречу с местным консультантом. Об этом «Медиазоне» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По словам осведомленного собеседника, журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко везли с собой дорогостоящую технику, что могло стать причиной для ограбления.
Анри Дэпеле, мэр города Сибю (Сибут), который расположен в 23 километрах от места обнаружения тел, заявил Reuters, что стрелявшие в журналистов организовали засаду в кустах около дороги. Их атаковали около полуночи с 30 на 31 июля.
Источники «Интерфакса» сообщали, что съемочную группу убили грабители.
Собеседники AFP в судебных органах ЦАР сообщали, что россияне были убиты боевиками на контрольно-пропускном пункте во время возвращения из города Кага-Бандоро. Источник агентства в российских военных структурах утверждает, что о пребывании журналистов в республике не знало ни посольство России в ЦАР, ни российские советники президента страны.
В июне появилась информация о том, что бойцы ЧВК Вагнера находятся в ЦАР и помогают охранять президента страны Фостен-Арканжа Туадеру.
В марте российский МИД сообщал, что Россия оказывает африканской республике безвозмездную военно-техническую помощь. Ведомство отчитывалось о поставке на нужды армии ЦАР партии стрелкового оружия и боеприпасов, а также о командировании туда пяти военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих.
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