Загруженность московских дорог оценивается в 6 баллов

Загруженность дорог Москвы вечером во вторник оценивается в шесть баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Пробки традиционно зафиксированы на МКАД, Третьем транспортном, Садовом и Бульварном кольцах, Новорижском, Рублево-Успенском, Минском, Боровском, Новосовихинском, Ленинградском и Киевском шоссе (в обоих направлениях) и Октябрьском проспекте.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом и Малом Каменных мостах, ряде набережных, улицах Большая Ордынка, Большая Якиманка, Тверская, Новый Арбат, Варварка.