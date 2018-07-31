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Загруженность московских дорог оценивается в 6 баллов
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Загруженность московских дорог оценивается в 6 баллов 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Загруженность дорог Москвы вечером во вторник оценивается в шесть баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
Пробки традиционно зафиксированы на МКАД, Третьем транспортном, Садовом и Бульварном кольцах, Новорижском, Рублево-Успенском, Минском, Боровском, Новосовихинском, Ленинградском и Киевском шоссе (в обоих направлениях) и Октябрьском проспекте.
В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом и Малом Каменных мостах, ряде набережных, улицах Большая Ордынка, Большая Якиманка, Тверская, Новый Арбат, Варварка.
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