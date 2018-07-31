Среди необходимых профессий будущего — наставники

Во вторник, 31 июля, Минтруд России заявил о снижении числа безработных по стране. В Москве количество безработных держится на стабильно низком уровне. Тем временем эксперты прогнозируют возникновение новых профессий.

Эти профессии будут крайне востребованы уже буквально через год-два, уверяют эксперты. Появление новых сфер труда обусловлено меняющимися тенденциями — возникновением новых технологий, экологических и управленческих вызовов, а также социально-демографических изменений. Все настолько серьезно, что бизнес-школа «Сколково» совместно с Агентством стратегических инициатив подготовили атлас новых профессий, которые будут востребованы в ближайшие 20 лет в разных сферах жизни. В перечне все сферы городской жизни: от медицины до социалки.

Среди профессий будущего, например, есть тьютор. Название происходит от английского слова «tutor», что в переводе на русский язык значит простое и уже давно знакомое москвичам слово «наставник». То есть это педагог, который выстраивает индивидуальную образовательную программу, помогает своему подопечному принять верное решение. Эта профессия сложилась уже давно — ее азы сформированы в XII веке в Оксфорде и Кембридже, в системе частных университетов Англии . Соотечественники, жившие в эпоху Советского Союза, также могут вспомнить мастеров-наставников, которые встречались почти на каждом заводе и передавали свои знания буквально из рук в руки подмастерьям.

Однако слово «тьютор» вошло в обиход не так давно. Чем же он отличается от обычного преподавателя? Чтобы найти ответ на этот вопрос, «ВМ» обратилась к бизнес-тьютору Вадиму Нервову.

— Я бы сказал, что представитель этой профессии имеет большой практический опыт, — говорит Вадим. — Это человек, который сам прошел тот путь, по которому теперь ведет своих учеников. Если он объясняет им что-то, а у них ничего не получается, значит, этот тьютор некомпетентен.

По его словам, эта профессия исключает всякую авторитарность. Тьютор с учениками находится на равных, он не навязывает своего мнения.

— Профессиональный тьютор очень терпелив и умеет слушать других людей, — добавляет Вадим Нервов.

Помимо того, обычный педагог формирует общую программу для всех учеников, а тьютор ищет индивидуальный подход к каждому из них.

— Тьютор постоянно делится со своими подопечными огромным практическим опытом, которым он обладает. Поэтому, я уверен, эта профессия станет набирать обороты в ближайшем будущем, — подчеркнул Нервов. — Более того, тьюторы нужны уже сейчас.

В свою очередь, руководитель департамента новых проектов компании HeadHunter Роман Ефимов отметил, что, помимо тьюторов, на современном рынке труда очень востребованы вакансии в таких отраслях, как робототехника, информационные технологии, генная инженерия, медицинские технологии и других. То есть в тех сферах, где технический прогресс максимально ускорен.

— В настоящее время, например, активно развиваются системы служб безопасности, — добавил Роман Ефимов. — Поэтому, безусловно, специалисты, которые умеют работать с системами распознавания лиц и голоса, помогающие находить и ловить преступников, будут необходимы и ценны.

Также работодатели заинтересованы в сотруднимках, которые умеют воспринимать и обрабатывать большие объемы информации. На производствах нужны и люди, работающие с искусственным интеллектом.

— Состоявшиеся специалисты в этих областях уже есть, но их, увы, пока единицы, — добавил Ефимов. — На рынке труда дефицит таких кадров.

По его словам, вузы едва успевают за изменениями на рынке труда, поэтому многие работодатели самостоятельно берут на себя обучение кадров. Это удобнее и дешевле, чем подбирать соискателей с опытом. И все же, вопреки ожиданиям, пояснил Роман Ефимов, и несмотря на появление новых технологий, в будущем приоритет станут отдавать соцсфере и сотрудникам, способным принимать решения на основе гуманизма.