Запасливый пассажир: Киевлянин обменял 2,3 тысячи жетонов

Сегодня, 31 июля, последний день, когда синие жетоны можно обменять на зеленые без доплаты, пресс-секретарь киевского метрополитена Наталья Макогон в Facebook.

«Загляните в карманы, ящички, сумочки и кошельки, чтобы воспользоваться возможностью (…) А пока вы это делаете, добавлю, что один запасливый человек принес на обмен 2300 жетонов. Если ездить дважды в день, то это почти на 3,5 лет. Еще двое пассажиров — по 500 и один — 240 жетонов старого образца», — написала она.

Она рассказала, что «оптом» жетоны можно обменять в сервисных центрах на станциях «Дорогожичи» и «Дарница», «Майдан Незалежности» и «Политехнический институт». По одному же жетону можно обменять в кассах любой станции метро.

С завтрашнего дня обмен жетонов будет производиться только в сервисных центрах и уже с доплатой или пропорционально.

С 14 июля в Киеве в обороте находятся только зеленые жетоны для проезда в метрополитене.