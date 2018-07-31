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Запасливый пассажир: Киевлянин обменял 2,3 тысячи жетонов
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Запасливый пассажир: Киевлянин обменял 2,3 тысячи жетонов 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Сегодня, 31 июля, последний день, когда синие жетоны можно обменять на зеленые без доплаты, пресс-секретарь киевского метрополитена Наталья Макогон в Facebook.
«Загляните в карманы, ящички, сумочки и кошельки, чтобы воспользоваться возможностью (…) А пока вы это делаете, добавлю, что один запасливый человек принес на обмен 2300 жетонов. Если ездить дважды в день, то это почти на 3,5 лет. Еще двое пассажиров — по 500 и один — 240 жетонов старого образца», — написала она.
Она рассказала, что «оптом» жетоны можно обменять в сервисных центрах на станциях «Дорогожичи» и «Дарница», «Майдан Незалежности» и «Политехнический институт». По одному же жетону можно обменять в кассах любой станции метро.
С завтрашнего дня обмен жетонов будет производиться только в сервисных центрах и уже с доплатой или пропорционально.
С 14 июля в Киеве в обороте находятся только зеленые жетоны для проезда в метрополитене.
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