В Головинском районе проверили санитарное состояние контейнерных площадок

На территории Головинского района проведена инвентаризация контейнерных площадок на предмет надлежащего санитарного состояния и наличия поврежденных бункеров-накопителей.

Всего на территории района 135 контейнерных площадок и 356 бункеров накопителей.

Самая большая из контейнерных площадок расположена по адресу: Конаковский пр-д., д.8, корп.1 и вмещает 8 бункеров— накопителей.

Также крупные площадки расположены по адресам: ул. Фестивальная, д.46, корп. 2; ул. Флотская, д. 23; ул. Флотская, д.27; ул. Онежская, д.34, корп.1; ул. Онежская, д.18 — на них расположено 5 бункеров-накопителей.

Уборка контейнерных площадок осуществляется в ежедневном режиме силами ГБУ «Жилищник Головинского района».

Вывоз мусора также осуществляется в ежедневном режиме силами ООО «Эколайн».

Выявленные нарушения устраняются в возможно короткие сроки, поврежденные контейнеры заменяются силами ООО «Эколайн».

Контроль за санитарным состоянием будет продолжен в т.ч. и с помощью видеонаблюдения.