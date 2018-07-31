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В Головинском районе проверили санитарное состояние контейнерных площадок
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В Головинском районе проверили санитарное состояние контейнерных площадок 

Префектура САО города Москвы 2 часа назад
На территории Головинского района проведена инвентаризация контейнерных площадок на предмет надлежащего санитарного состояния и наличия поврежденных бункеров-накопителей.
Всего на территории района 135 контейнерных площадок и 356 бункеров накопителей.
Самая большая из контейнерных площадок расположена по адресу: Конаковский пр-д., д.8, корп.1 и вмещает 8 бункеров— накопителей.
Также крупные площадки расположены по адресам: ул. Фестивальная, д.46, корп. 2; ул. Флотская, д. 23; ул. Флотская, д.27; ул. Онежская, д.34, корп.1; ул. Онежская, д.18 — на них расположено 5 бункеров-накопителей.
Уборка контейнерных площадок осуществляется в ежедневном режиме силами ГБУ «Жилищник Головинского района».
Вывоз мусора также осуществляется в ежедневном режиме силами ООО «Эколайн».
Выявленные нарушения устраняются в возможно короткие сроки, поврежденные контейнеры заменяются силами ООО «Эколайн».
Контроль за санитарным состоянием будет продолжен в т.ч. и с помощью видеонаблюдения.
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