В Германии раскопали древнюю библиотеку 

В Германии археологи обнаружили части здания старинной библиотеки. По предварительным данным, она могла быть построена два тысячелетия назад, сообщает The Guardian.
Части стен размером 80 на 50 сантиметров и нишу нашли во время работ в центре Кельна еще в 2017 году на территории одной из церквей. Археологи некоторое время исследовали находку.
«Нам потребовалось время, чтобы сопоставить параллели — мы смогли установить, что ниши были слишком маленькими. Но в то же время они представляют собой своего рода шкафы для свитков. Они очень характерны для библиотек — подобные библиотеки были в Эфесе (древний город)», — сказал представитель одного из музеев Кельна доктор Шмитц.
По предположениям археологов, в библиотеке могло находиться около 2 тысяч различных старинных свитков.
Специалисты считают, что найденное здание можно назвать одной из ранних публичных библиотек Германии.
В настоящее время части найденной стены и ниши древнего здания реставрируют. В дальнейшем их планируют открыть для просмотра публики.
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