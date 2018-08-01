Ещё
В Германии раскопали древнюю библиотеку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Германии раскопали древнюю библиотеку 

Мир24 2 часа назад
Фото: Капитал страны
В Германии археологи обнаружили части здания старинной библиотеки. По предварительным данным, она могла быть построена два тысячелетия назад, сообщает The Guardian.
Части стен размером 80 на 50 сантиметров и нишу нашли во время работ в центре Кельна еще в 2017 году на территории одной из церквей. Археологи некоторое время исследовали находку.
«Нам потребовалось время, чтобы сопоставить параллели — мы смогли установить, что ниши были слишком маленькими. Но в то же время они представляют собой своего рода шкафы для свитков. Они очень характерны для библиотек — подобные библиотеки были в Эфесе (древний город)», — сказал представитель одного из музеев Кельна доктор Шмитц.
По предположениям археологов, в библиотеке могло находиться около 2 тысяч различных старинных свитков.
Специалисты считают, что найденное здание можно назвать одной из ранних публичных библиотек Германии.
В настоящее время части найденной стены и ниши древнего здания реставрируют. В дальнейшем их планируют открыть для просмотра публики.
Ранее в Шотландии археологи, исследуя один из удаленных шотландских островов, обнаружили удивительный артефакт культуры пиктов. Этот народ считается древнейшим из всех, что когда-либо населяли Шотландию.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Скончалась актриса Людмила Глухова Тимати оштрафовали на 20 тыс. рублей за концерт на крыше машины В Новосибирске скончался известный медиаменеджер Яков Лондон
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье79
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал299
Найдена неожиданная версия Тунгусского взрыва26
Лепс ударил Аллу Михееву378
Болгария ужесточает визовый режим17
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:58
Тимати вынесли приговор за несанкционированный концерт
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение