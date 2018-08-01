В Германии раскопали древнюю библиотеку

Германии археологи обнаружили части здания старинной библиотеки. По предварительным данным, она могла быть построена два тысячелетия назад, сообщает The Guardian

Части стен размером 80 на 50 сантиметров и нишу нашли во время работ в центре Кельна еще в 2017 году на территории одной из церквей. Археологи некоторое время исследовали находку.

«Нам потребовалось время, чтобы сопоставить параллели — мы смогли установить, что ниши были слишком маленькими. Но в то же время они представляют собой своего рода шкафы для свитков. Они очень характерны для библиотек — подобные библиотеки были в Эфесе (древний город)», — сказал представитель одного из музеев Кельна доктор Шмитц.

По предположениям археологов, в библиотеке могло находиться около 2 тысяч различных старинных свитков.

Специалисты считают, что найденное здание можно назвать одной из ранних публичных библиотек Германии.

В настоящее время части найденной стены и ниши древнего здания реставрируют. В дальнейшем их планируют открыть для просмотра публики.

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