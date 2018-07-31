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Жители Фили-Давыдково встретились с доверенным лицом В. Кумина
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Жители Фили-Давыдково встретились с доверенным лицом В. Кумина 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Москва24
Доверенное лицо кандидата в мэры Москвы от КПРФ Вадима Кумина, координатор «Левого фронта» и Совета инициативных групп Москвы и общественного «Московского совета» Сергей Удальцов встретился с жителями района Фили-Давыдково, которые обратились для решения проблемы строительства Северного дублера Кутузовского проспекта, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Проблема у нас такая: планируется строительство Северного дублера Кутузовского проспекта, часть которого пройдет по нашей роще и яблоневому саду. Яблоневый сад в 1950-е гг. прошлого века высадили москвичи, чтобы восстановить зеленый фонд города после войны. Этот сад стал достопримечательностью и изюминкой нашего района.
Его сажали наши отцы и деды. Сейчас на месте рощи планируют провести платный дублер», — сообщила местная жительница по имени Ольга.
Она отметила, что в парке и яблоневом саду, которые находятся в центре района Фили-Давыдково, растут редкие растения, а также обитают мелкие животные и птицы, занесенные в Красную книгу Москвы.
Местная жительница по имени Ксения добавила, что сегодняшняя встреча — это возможность объединить усилия с жителями других районов, по территории которых будет проходить Северный дублер Кутузовского проспекта. «Уже в течение шести лет идет борьба против этой стройки и среди местных жителей, и среди жителей других районов. Стройка еще не началась, но и успехов нет — отмены стройки или уступок жителям. Мы используем данную возможность для оповещения о нашей проблеме перед выборами на городском уровне и объединения наших сил с жителями других районов», — сказала она.
В свою очередь С. Удальцов рассказал Агентству «Москва» о том, как он видит проблему местных жителей, и какие решения может предложить как доверенное лицо кандидата в мэры Москвы от КПРФ В. Кумина.
«Не дожидаясь выборов, мы будем готовить обращения в органы власти, правоохранительные структуры, департаменты московского правительства, чтобы выйти на формирование рабочей группы, ведь строительство северного дублера Кутузовского проспекта затрагивает не только район Фили-Давыдково. Логично было бы сформировать рабочую группу и обговорить возможности корректировки маршрута трассы, максимально сохранить зеленые насаждения. Эти обращения будут сделаны незамедлительно по итогам сегодняшней встречи», — заявил С. Удальцов.
Кроме того, он добавил, что важно найти компромисс в решении данной проблемы. «Конечно, надо эту ситуацию изучить, обобщить все предложения, которые есть у людей. Город у нас перенаселен, потоки автотранспорта возрастают, но нужно искать компромисс. Необходимо строить и дороги, но не варварски, не вынуждая людей переселяться или жить на стройке, уничтожая экологию районов, парки, скверны», — подытожил С. Удальцов.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 г.
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