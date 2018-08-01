Доверенные лица В. Кумина встретились с жителями Фили-Давыдково для решения проблем района

Доверенные лица кандидата в мэры Москвы от КПРФ Вадима Кумина встретились с жителями Фили-Давыдково для решения проблем района, передает корреспондент Агентства городских «Москва».

«Позиция, которая должна быть сейчас — необходимо создание межведомственной комиссии, при префектуре, при правительстве Москвы , которая должна очень четко и точно отслеживать работу управляющих компаний, которые вызывают массовые протесты среди населения. И именно эта позиция должна быть утверждена нормативно-правовой базой города.

Я считаю, что необходимо обратиться в Главное управление МВД РФ по Москве для организации проверки тех предполагаемых преступлений и нарушений. Те нарушения, которые имеют место быть, должны проверяться в правовом режиме на «Петровке, 38», — заявил доверенное лицо В. Кумина Сергей Селиванкин.

Член избирательного штаба В. Кумина, депутат Мосгордумы Николай Зубрилин отметил, что жителей волнует нецелесообразная трата денег управляющей компанией.

«Жители собрались сегодня обсудить проблемы, которые возникли в связи с заселением в новый дом, несмотря на то, что он новый: все механизмы, инженерное оборудование — новые. Тем не менее, жители недовольны содержанием и расходами денежных средств», — констатировал Н. Зубрилин.

В свою очередь, жительница дома №18 на ул. Малая Филевская по имени Ирина рассказала, что дом в эксплуатации находится уже год, и все это время жильцы пытаются поменять управляющую компанию.

«Мы безрезультатно боремся с управляющей компанией, которая в нашем доме не то, что управляет, а командует нами — собирает деньги и ничего не делает. По мере борьбы мы обнаружили, что и в других домах, которые под этой управляющей компанией, та же схема: они не общаются с жителями, хамят, работу не выполняют или некачественно это делают, сметы не предоставляют», — заключила она.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 г.