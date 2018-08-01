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Никитин и Носов вошли в президентский резерв управленческих кадров
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Никитин и Носов вошли в президентский резерв управленческих кадров 

Newsroom24 25 минут назад
Фото: Newsroom24
Глава Нижегородской области Глеб Никитин и и.о. замглавы региона Игорь Носов включены в обновленный президентский резерв управленческих кадров. Информация об этом появилась на официальном сайте главы государства.
В новый состав президентского резерва вошли 138 человек. Все они имеют управленческий опыт и необходимые профессиональные и личностные качества.
Напомним, что в апреле 2018 года Никитин принял участие во встрече президента Владимира Путина с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва. Президент тогда особо выделил роль кадровой политики для развития регионов.
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