Никитин и Носов вошли в президентский резерв управленческих кадров 

Глава Нижегородской области Глеб Никитин и и.о. замглавы региона Игорь Носов включены в обновленный президентский резерв управленческих кадров. Информация об этом появилась на официальном сайте главы государства.
В новый состав президентского резерва вошли 138 человек. Все они имеют управленческий опыт и необходимые профессиональные и личностные качества.
Напомним, что в апреле 2018 года Никитин принял участие во встрече президента Владимира Путина с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва. Президент тогда особо выделил роль кадровой политики для развития регионов.