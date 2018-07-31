Новая площадка для эвакуированых автомобилей появится в Ростове

На ростовских улицах полно нарушителей

В донской столице рядом с новым стадионом на левом берегу появится стоянка для эвакуированы машин. Об этом сообщил глава городской администрации Виталий Кушнарев. — В рамках выполнения обязательных требований ФИФА завершен проект площадки для размещения удаленного пункта досмотра груза и регистрации грузового транспорта. Он являлся временной инфраструктурой частью стадиона. Теперь эту площадку планируем использовать в качестве стоянки для эвакуированного транспорта, — рассказал мэр. Он добавил, этот проект будет реализован в рамках программы «Наследие». «Наследие» — проект, по которому определяется функционирование объектов ЧМ после мундиаля. Например, согласно этой программе «Ростов Арена» станет домашним стадионом ФК «Ростов», а вокруг него будет создан спортивный кластер.