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Все тайны костромской ГРЭС: рассказываем в 15 фотографиях
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Все тайны костромской ГРЭС: рассказываем в 15 фотографиях 

Kostroma.Today 31 минуту назад
Фото: Kostroma.Today
В следующем году костромской ГРЭС исполняется 50 лет — это одно из закрытых предприятий региона, с особой системой охраны. Мало кто из костромичей знает, что ГРЭС расшифровывается совсем не как «гидроэлектростанция». Корреспондент KOSTROMA.TODAY побывал на станции и рассказывает обо всем самом интересном.
29 июня 2019 года Костромской ГРЭС исполнится 50 лет — это дата ввода в строй первого энергоблока. ГРЭС означает «государственная районная электростанция».
Высота котельного отделения 80 метров. Электроэнергия поставляется примерно в 40 регионов.
По размеру установленной мощности (3600 МВт) ГРЭС занимает второе место в России и считается одной из самых мощных в Европе.
В прошлом году здесь поставили один из рекордов: выработали 15 млрд киловатт-часов.
Персонал здесь работает круглосуточно.
На станции установлены восемь энергоблоков мощностью по 300 МВт и уникальный головной энергоблок мощностью 1200 МВт, не имеющий аналогов в мире.
Через несколько лет энергоблоки станции мощностью 300 МВт полностью исчерпают индивидуальный ресурс. Сейчас планируется модернизация.
Проект обновления 5 энергоблоков ГРЭС сейчас рассматривается на уровне Правительства. Она начнется в середине 2020-х годов. Сейчас на Костромской ГРЭС трудятся около 750 человек. В некоторых семьях на ГРЭС работает уже третье поколение. Основное топливо для костромской ГРЭС — газ.
Горячая вода с ГРЭС идет в местное рыбное хозяйство, где выращивают осетров, карпов, сомов и форель.
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