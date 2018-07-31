Кулик: Силовой ресурс сделает следующего президента Украины

Он отметил два основных варианта развития перипетий: « Петр и лишь бы не Петр» и «Юля и только бы не Юля». Часть ядерного антирейтинга Юлии Тимошенко любой ценой не хочет видеть ее при власти и эта часть готова голосовать за любое меньшее зло. Эта группа очень быстро мобилизуется, а меньшим злом может быть и Порошенко, и Гриценко , и другие.

«Зеркальная ситуация наблюдается и у Петра Порошенко. Только для тех, кто никак не хочет видеть его президентом, меньшим злом может быть Тимошенко», — сообщил Кулик, сказав, что вокруг этих сценариев и строится стратегия основных избирательных штабов.

Политический аналитик прогнозирует, что если во второй тур попадет Анатолий Гриценко, то он выиграет и у Порошенко, и у Тимошенко. Это, считает эксперт, «чистая математика и арифметика». А любое обвинение в коррупции или противоправных действиях или обвинения насчет сына лидера «Гражданской позиции» его сторонники воспримут, как черный пиар от конкурентов.

«Однако Гриценко, в отличие от активных кандидатов, не проявляет озвучивает новых месседжей, за которые можно было бы проголосовать, как за идеи. Он подает образ хорошего парня. А такой у нас уже был в лице Виктора Ющенко . И существует некое невосприятие образа хорошего парня, как профессии, как политического лидера и будущего президента.», — отметил Виталий Кулик

Касательно проблемы Донбасса, Гриценко оперирует набором лозунгов, которые слабо между собой корреспондируются. Например, политик не уточняет, «как будет проходить десепаратизация, наказание и амнистия и как он будет возвращать людей, будет ли это одномоментно или это растянется во времени». Более того, Гриценко, подметил аналитик, не готов говорить о сценарии «война надолго».

Политолог видит, что тему миротворческой миссии ООН эксплуатирует Порошенко, которому могут отдать голоса те, кто хочет мира в стране, но не хочет видеть миротворцами Юрия Бойко из ОппоБлока или Вадима Рабиновича из партии «За Життя» (За жизнь — ред.)

Кулик отметил, что административный и силовой ресурсы и скупка голосов — «это те средства, которые фактически сделают будущего президента». В частности, силовой ресурс означает сценарии «срыва голосования, нападения на агитаторов кандидатов, поджог штабов, массовых драк, применение огнестрельного оружия».

«Это все то, что может быть на этих выборах. Каждый штаб это понимает и готовит силовой блок для защиты или нападения», — прикинул политолог.