Генеральный директор АО «МаксимаТелеком» Борис Вольпе в программе «Город дорог» 31 июля 2018 года

В. КАРПОВ : 13 часов 36 минут. В эфире программа «Город дорог». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня — генеральный директор акционерного общества «МаксимаТелеком» Борис Вольпе . Борис Матвеевич, здравствуйте.

Б. ВОЛЬПЕ: Добрый день.

В. КАРПОВ: Про Wi-Fi сегодня будем говорить, про Wi-Fi в Московском метрополитене прежде всего. Ну и начнём с того, что накануне на Большой кольцевой линии вроде как заработал тот самый Wi-Fi. Я правильно понимаю, что на этом вы не останавливаетесь?

Б. ВОЛЬПЕ: Мы на этом не останавливаемся. Вы совершенно правы, на днях мы запустили Wi-Fi наш бесплатный, знакомый хорошо всем москвичам и гостям города бесплатный Wi-Fi на участке Большой кольцевой линии (сокращённо — БКЛ). То есть теперь мы обеспечиваем связь в подвижном составе на всём участке БКЛ, который введён в эксплуатацию: это 5 станций и 4 перегона. С нетерпением ждём дальнейшего продолжения расширения БКЛ. Нам необычайно радостно вообще, что БКЛ есть, потому что это, очевидно, один из тех очередных больших, крупных и нужных транспортных проектов, которые также преобразуют столицу, как её преобразовало и МЦК, как её преобразовали, например, маршруты автобусные «Магистраль». И естественно, мы следуем запросам города и горожан и там также свою сеть развёртываем. В настоящее время сеть работает на этом участке. Мы поставили туда 40 базовых станций — просто для интереса.

В. КАРПОВ: Это на 5 станций метрополитена 40 базовых станций?

Б. ВОЛЬПЕ: Ну, на перегонах.

В. КАРПОВ: На перегонах?

Б. ВОЛЬПЕ: Да, на перегонах. 40 базовых станций, 40 километров кабеля. Мы несколько повысили стартовую скорость, и теперь скорость передачи данных составляет до 150 мегабит в секунду. То есть, на наш взгляд, как дебют на БКЛ это хорошо.

В. КАРПОВ: То есть в среднем пониже скорость?

Б. ВОЛЬПЕ: Ну, в среднем скорость может быть пониже. То есть чем больше пассажиров, тем, естественно, каждому достаётся немножко меньше, но тем не менее каждому пассажиру будет достаточно. И теперь на рабочем участке БКЛ уже можно востребовать все те сервисы, заходить в Интернет бесплатно и делать всё, что наши уважаемые горожане делают на всём протяжении нашей сети — в общественном транспорте, в метро, в МЦК, в ЦППК.

В. КАРПОВ: Я правильно понимаю, что развитие интернет-инфраструктуры, Wi-Fi идёт параллельно со строительством метрополитена, то есть вот эти коммуникации сейчас априори подразумеваются сейчас при строительстве новых станций?

Б. ВОЛЬПЕ: Ну, наш договор с городом, который действует, он предусматривает наше право… ну, в общем-то, скорее право, чем обязанность. Но мы, конечно, воспринимаем это как наш долг.

В. КАРПОВ: То есть уже право превратилось в обязанность?

Б. ВОЛЬПЕ: Ну, по договору, безусловно, это право, но это важное такое право для нас. Мы понимаем, что горожане ждут наш сервис. Мы с удовольствием развёртываем его везде, где развёртывается инфраструктура московского транспорта — не только метрополитена, но и наземного городского транспорта, и МЦК, которое я упомянул. На самом деле нас радуют, безусловно, и как москвичей, и как партнёров города те необычайные темпы, с которыми строится метрополитен. Только до конца текущего года мы планируем обеспечить наш сервис бесплатного Wi-Fi ещё как минимум на 10 новых перегонах. На ряде объектов строительство уже ведётся, на ряде мы ожидаем, когда там завершится строительство. Потому что есть некий цикл: сначала нужно построить саму инфраструктуру метрополитена, а потом уже можем развёртывать там нашу инфраструктуру, тестировать сервисы.

Хочу сказать, что БКЛ для нас достаточно непростой был объект и будет достаточно непростой объект, потому что там длинные перегоны, там мы использовали все наши навыки точного радиопланирования, с тем чтобы обеспечить на каждом сантиметре буквально хорошую и непрерывную связь.

В. КАРПОВ: То есть там как? В тоннеле рассчитываете отражение сигнала от стен? Вот это всё рассчитывается?

Б. ВОЛЬПЕ: Безусловно. И не только рассчитывается, но и там достаточно массивные эксперименты идут, идёт проектирование. То есть всё, что мы строим, мы, естественно, сначала проектируем, замеряем и так далее. Мы компания с опытом в данной предметной сфере, поэтому привыкли уже. Но это тоже для нас новый этап: там длинные перегоны, там новая топология перегонов. Соответственно, это также позволило нам развить наши компетенции в области радиопланирования, планирования инфраструктуры, проектирования её. Собственно, цель у нас одна — чтобы с момента, когда мы начинаем предоставлять сервис, сервис был постоянный, он был скоростной, он был надёжный, он был непрерывный.

В. КАРПОВ: Какие-то «белые пятна» ещё остаются в Московском метрополитене, или практически всё уже покрыто?

Б. ВОЛЬПЕ: Ну, «белых пятен» как таковых у нас нет. Мы сейчас покрываем порядка 97% протяжённости тоннелей. Имеются в виду те места, где непосредственно ездят пассажиры. Мы пока не покрываем, допустим, все разворотные тупики и так далее. Но там нет пассажиров. Мы будем, наверное…

В. КАРПОВ: Только если для машинистов.

Б. ВОЛЬПЕ: Смотрите. Это тоже важный вопрос, потому что мы, безусловно, развиваем наше взаимодействие с метрополитеном как с партнёром и в области телематических сервисов и технологических сервисов, поэтому это вопрос-то не праздный. Мы, безусловно, и там будем эту связь предоставлять, с тем чтобы была связь состава с инфраструктурой, с тоннельной инфраструктурой, чтобы можно было передавать технологические сигналы и так далее. Но на пассажиров это не влияет. То есть везде, где сейчас есть пассажиры, за исключением нескольких перегонов, где у нас идёт строительство, на самых новых станциях, да, сервис есть. Он есть на всех станциях, на всех линиях, во всех типах подвижного состава.

В. КАРПОВ: По сути, вы уже готовите площадку для новых инфраструктурных проектов с запуском беспилотных поездов, вот со всем тем, что необходимо современному городу, учитывая, что сейчас без телекоммуникаций вообще никак.

Б. ВОЛЬПЕ: Ну, запускать или не запускать беспилотные поезда — это прерогатива, безусловно, города, метрополитена и так далее.

В. КАРПОВ: Это понятно. Но инфраструктура к этому готовится? Я просто на это обращаю внимание.

Б. ВОЛЬПЕ: Мы, конечно, в партнёрстве с метрополитеном, ну, как раньше было принято говорить, материально-техническую базу создаём, ведём определённые эксперименты, ведём определённые технические дискуссии. Да, у нас очень много есть потенциальных интересных проектов, которые мы обсуждаем, но опять-таки, повторюсь, самое важное для нас и основная наша задача в этой части — это предоставление качественной связи пассажирам метрополитена и городского транспорта в целом, общественного городского транспорта.

В. КАРПОВ: Интернету в подземке в этом году, если мне не изменяет память, как раз исполняется пять лет, то есть первую пятилетку вы уже проработали. И что по итогам можете сказать?

Б. ВОЛЬПЕ: Вы знаете, во-первых, спасибо за поздравление. Мы буквально, кстати, на прошлой неделе праздновали пятилетие нашей компании. Пять лет — да, это большой этап. Это этап нашего совместного развития вместе с городом. Мы, на мой взгляд, создали полезный сервис. Насколько этот сервис полезный? Ну, во-первых, достаточно сказать, что за прошлый год только, за 2017-й, мы обеспечили более 1 миллиарда 600 миллионов сессий абонентских. 1 миллиард 600 миллионов сессий.

В. КАРПОВ: То есть пришёл человек, подключился к интернету — раз! — и это считается одна сессия?

Б. ВОЛЬПЕ: Да, это считается сессией. Вот полноценно человек подключился и дальше что-то делает.

В. КАРПОВ: Более 1,5 миллиарда сессий?

Б. ВОЛЬПЕ: Да, 1,6 миллиарда сессий. То есть это свидетельство востребованности. И чем мы особенно гордимся как компания? Что мы вместе с городом, собственно, провели, прочертили определённую веху. И сейчас люди говорят даже так: «Это было так давно, когда ещё в метро не было Wi-Fi». Вот когда я первый раз услышал, когда так говорят, в основном молодое поколение… У меня есть сын, студент. И вот я из такой среды первый раз услышал: «Это так давно было, когда ещё в метро не было Wi-Fi». И самое интересное, что это поколение вообще не верит. Когда при таком поколении говорят, что это было, люди говорят: «Да нет, Wi-Fi был всегда. Такого не может быть, чтобы в метро не было Wi-Fi». Поэтому мы гордимся этим сервисом. Мы первые в мире это сделали. Мы гордимся, что Москва была тем городом, который впервые этот сервис получил.

Я хочу сказать, предвидя ваш вопрос, наша ли это идея. Я хочу сказать, как оно было на самом деле. Идея эта изначально принадлежит мэру Москвы. Мы не являемся… Идея того, что в Москве и в метрополитене необходим Wi-Fi — это идея мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина . И первый конкурс на это ещё проводился в 2012 году. Мы тогда ещё не существовали как компания, но с интересом смотрели на это. И когда повторный конкурс с уточнёнными параметрами сервиса проводился в 2013 году, мы уже подготовились и, собственно, рады были этот конкурс выиграть.

Напомню, что этот конкурс был… и остаётся наша деятельность инвестиционной, мы не используем и никогда не использовали ни копейки государственного бюджета. Город или горожане не платят за Wi-Fi в метрополитене — ни за инфраструктуру, ни за использование. Это никаким образом никогда не влияло и не будет влиять на цену, допустим, билетов в метрополитене. То есть это совершенно разные вещи.

В. КАРПОВ: Ну, за Wi-Fi горожане платят. Я же плачу всё-таки для того, чтобы как раз не сталкиваться с рекламой, поэтому я как раз тот, кто инвестирует, считайте, в развитие.

Б. ВОЛЬПЕ: Ну, за что, с одной стороны, вам спасибо. С другой — ну, это тоже свободный выбор. Реклама, да, есть, потому что сервис мы предоставляем бесплатно. Мы и будем его предоставлять бесплатно, никаких на эту тему даже дискуссий никогда не было и нет. Тем не менее мы считаем, что, с одной стороны, сервис того стоит, с другой — реклама сама по себе… Во-первых, мы делаем её максимально таргетированной. У нас есть то, что называется сейчас модными словами «искусственный интеллект», Big Data и так далее. Мы не обрабатываем, кстати, персональные данные граждан, пассажиров. Мы в личное пространство не внедряемся.

В. КАРПОВ: В апреле же проходила информация о том, что происходят утечки в Московском метрополитене.

Б. ВОЛЬПЕ: Давайте мы сейчас до этого дойдём. Повторю: мы не внедряемся в личное пространство граждан, тем не менее мы используем средства больших данных, Big Data, для того чтобы таргетировать сегментно. То есть, допустим, я попадаю в сегмент мужчин определённого возраста с определёнными интересами, система это так или иначе определяет — исключительно из моего поведения, когда я сажусь в метрополитен, когда я из него выхожу. А я постоянно пользуюсь метрополитеном, очень люблю его. Наземный транспорт страшно удобный, особенно «Магистрали», вот эти маршруты.

И мы стараемся сделать рекламу максимально таргетированной, чтобы она просто была релевантна. Да, реклама — это часть нашего бизнеса. С другой стороны, рекламодатели также хотят, чтобы мы показывали рекламу только тем, кому она релевантна, где она вызовет понимание, восприятие и так далее. И чем дальше мы движемся, чем больше наша аудитория, чем больше наш охват транспорта, города (а мы работаем не только в транспорте, у нас есть и другие точки), тем более релевантной становится реклама и тем меньше, кстати, граждане спрашивают, пассажиры спрашивают, почему она есть, и так далее.

И я опять-таки хочу повторить, что мы ни с кого не берём денег. Да, премиальный пакет, о котором мы говорили, — это возможность отказаться от рекламы. Но бесплатный сервис доступен всем без различий, без каких-то особенностей в сервисе.

В. КАРПОВ: Позвольте личный всё-таки вопрос по премиальному пакету задам.

Б. ВОЛЬПЕ: Давайте.

В. КАРПОВ: Планируется повышение стоимости, или пока остаётся всё как есть?

Б. ВОЛЬПЕ: Ну, в моменте всё остаётся как есть. Мы периодически слегка не то чтобы индексируем на него цены, это происходит достаточно редко. Мы просто его наполнение обычно меняем, то есть он становится доступным. В прошлом году стал доступным в том числе и в наземном транспорте, и так далее. То есть просто инфляции как таковой там в целом нет.

В. КАРПОВ: То есть никаких скачкообразных движений не ожидается?

Б. ВОЛЬПЕ: Нет, я пока не предвижу, чтобы там были какие-то скачкообразные движения.

Говоря, кстати, про апрель и так далее. Ну, в апреле, как мы знаем, мир захватил хайп, как сейчас модно говорить, утечки данных у Цукерберга, у неких других глобальных операторов, поэтому, естественно, начались поиски «российских Цукербергов». «Если у людей утекает, то у нас тоже… Мы же должны быть не хуже людей».

Но мы как один из крупнейших операторов данных, скажем так… Нам пытались показать, не утекает ли у нас. Там был некий блогер или хакер… Как это называется? Ну, я могу сказать, что у нас ничего не утекало. Мы с этим товарищем встречались, и мы об этом писали и в прессе, и так далее. У нас ничего не утекало. У нас ничего не утекает на самом деле. К сожалению, в этой части мы лавры товарища Цукерберга не поделили, оставили ему эту победу.

В. КАРПОВ: К счастью.

Б. ВОЛЬПЕ: Ну да. Я шучу, конечно. Поэтому сеть безопасна. Сеть сейчас переходит и перешла уже на стандарт HTTPS с обычного HTTP, поэтому сеть достаточно хорошо защищена. Я хочу вам сказать и нашей уважаемой аудитории, что за пять лет, к счастью (постучим тут по чему-нибудь деревянному), у нас ни разу не было случаев реального взлома сети, взлома каких-то сегментов сети и так далее. У нас достаточно мощное подразделение интернет-безопасности своё. Мы взаимодействуем с лучшими провайдерами на эту тему и так далее.

Поэтому хочу заверить и нашу многомиллионную, как сейчас принято говорить, аудиторию, наших абонентов, и, безусловно, город: сеть безопасна. За всю историю её пятилетнего существования там не было случаев взлома, там не было случаев каких-то ещё несанкционированных внедрений третьих лиц, поэтому сеть безопасна, её можно использовать. И мы круглые сутки, без преувеличения, 24/7 смотрим, чтобы в сети было всё в порядке.

В. КАРПОВ: Сейчас можно вернуться чуть-чуть к Чемпионату мира по футболу, который проходил, и одновременно поговорить о будущем. Чемпионат мира стал своего рода испытанием вообще для всей инфраструктуры города, в том числе наверняка и для вас, потому что стало больше, наверное, пользователей Интернета в какой-то момент. Пытаюсь понять, насколько сеть оказалась к этому готова, насколько вы к этому оказались готовы.

Б. ВОЛЬПЕ: Ну, к такому мероприятию нельзя было не готовиться. Но я хочу сказать, что мы никаких специальных процедур на сети не проводили, то есть сеть готова была. Она с запасом построена. Там есть хороший запас и по каналам, и по ёмкости, и по скорости, и по безопасности, но тем не менее мы, конечно, готовились. И мы вместе с метрополитеном, прежде всего, смотрели, делали и проверяли: и стресс-тесты сети всякие устраивали, и смотрели, что будет, если её нагрузка кратно повысится, и так далее. То есть определённые работы мы, естественно, проводили. Мы их успешно провели. И я считаю, что мы поддержали в этой части Чемпионат. То есть, как сейчас модно говорить, они за нас играли, но мы за них давали Wi-Fi.

Что я хочу сказать в цифрах? У нас в среднем более чем на 60% в день вырос трафик пассажирский за весь период Чемпионата мира.

В. КАРПОВ: На 60%?

Б. ВОЛЬПЕ: На 60% и более — по сравнению с тем, что… А мы давно ведём статистику. Существенная волна пользования нашей сетью прошла, она весь этот месяц длилась. Мы смотрели — кто. И москвичи существенно больше использовали, и, конечно, россияне, приехавшие из других регионов, и иностранцы. Надо сказать, что мы как компания участвовали в том числе и в предоставлении услуги Wi-Fi в фан-зонах Чемпионата мира, и на ряде стадионов, поэтому мы хорошо понимали и айтишную, скажем так, и связную составляющую. Ну, говоря коротко, трафик вырос на 70% в среднем. Сопоставимый трафик…

В. КАРПОВ: Ну да, люди футбол смотрели, видео.

Б. ВОЛЬПЕ: Люди футбол смотрели, очевидно. И его смотрели, его хорошо было смотреть и с мобильных устройств. Мы сами постоянно были в метрополитене, и мы видели, как люди и в метрополитене, и на МЦК, и в автобусах смотрели прекрасно на мобильных устройствах Чемпионат мира. Я хочу сказать, что среднедневной трафик у нас в день только с метрополитена составлял 116 терабайт в день. 116 терабайт — это приличные цифры.

В. КАРПОВ: Колоссальные цифры, да.

Б. ВОЛЬПЕ: Приличные цифры. Каждый день у нас в период Чемпионата мира регистрировалось на 40 тысяч пользователей больше новых, то есть каждый день мы получали больше на 40 тысяч новых пользователей только в метрополитене. Тем более что мы регистрировали, естественно, и по Паспорту болельщика, и так далее. Специально доработали, кстати, систему идентификации и авторизации по требованию FIFA. То есть мы были (ну и остаёмся, видимо) партнёром FIFA по фан-зонам, по стадионам.

Все технические требования мы полностью… скажем, покрыли ими всю нашу сеть, чтобы сделать это удобным. Очень приятно и то, что у нас фактически не возросло количество жалоб. И их, в общем-то, не было особенно. За весь период Чемпионата мира каких-то значимых жалоб, обращений, в общем-то, не было. То есть мы обеспечили, поддержали город, Чемпионат, болельщиков таким сервисом, который мы, собственно, и хотели предоставлять.

В. КАРПОВ: Это вопросы на перспективу тоже, потому что трафик-то наверняка в сети Интернет в метрополитене не падает, он только растёт, потому что и контент становится тяжелее, и люди не расстаются со своими мобильными устройствами для того, чтобы быть онлайн постоянно и получать информацию постоянно. Поэтому хочется понять, а что с трафиком-то на перспективу? Будет ли какое-то развитие? Вы сами сказали, что запас прочности есть. На сколько его хватит?

Б. ВОЛЬПЕ: Запас прочности в моменте, да, он есть. Тем не менее, вы абсолютно правы, востребованность сервиса растёт. Почему? Потому что горожанин крупного города или турист в кругом городе, таком как Москва, он/она привыкли постоянно находиться в цифровой среде, постоянно находиться в диалоге с Интернетом, с сервисами, с ресторанами, с музеями и так далее — со всем, что есть в городе. Поэтому, да, востребованность Интернета, во-первых, растёт; во-вторых, она растёт и качественно. То есть человек постоянно хочет находиться в неразрывной высокоскоростной вот этой интернет-среде своей, будучи в транспорте, будучи в магазине, будучи в метрополитене, в поезде и так далее. Мы это хорошо понимаем.

Мы к Чемпионату существенно улучшили, в частности, работу идентификации и авторизации, сделав её легче, автоматизировав несколько шагов. Теперь меньше кнопок надо нажимать, быстрее и надёжнее люди попадают с разных устройств. Поработали и с производителями устройств наиболее популярными — и Apple , и устройства на базе Android, которых много, в отличие от Apple. Там есть особенности сетей, есть особенности архитектуры этих устройств. Проработали с ведущими производителями.

Но самое важное — мы ведём сейчас большую работу вообще по приближению нового поколения нашей сети. Я не буду пока говорить об этом в деталях. Мы обычно говорим только про результаты, когда у нас таковые есть.

В. КАРПОВ: Понимаю.

Б. ВОЛЬПЕ: Обычно не любим давать обещаний. Но я хочу сказать, что уже ко Дню города мы много покажем интересного. И тогда, я думаю, будет возможность пообсуждать и обменяться мнениями и впечатлениями.

В. КАРПОВ: То есть сейчас даже намекать не будете, что конкретно готовится?

Б. ВОЛЬПЕ: Намекать не буду, но скажу, что мы работаем над этим и планируем… Кстати, День города — для нас это всегда огромный праздник, в том числе и потому, что первый участок нашей сети на Каховской линии мы впервые показали горожанам ко Дню города в 2013 году. Поэтому мы пытаемся каждый год ко Дню города сделать москвичам и гостям города что-то приятное, что-то новое. Я уверен, что в этом году День города не станет исключением, будет много интересного.

В. КАРПОВ: То есть такой День города и День московского Wi-Fi, да? Получается, что праздники совпадают. Как-то так получается.

Б. ВОЛЬПЕ: Мы, кстати, празднуем день рождения компании 26 июля — это день, когда мы выиграли инвестиционный конкурс в 2013 году. Вот это мы считаем днём рождения самой компании. Но День города, да, для нас свят, это для нас очень такой серьёзный праздник каждый раз, к которому мы готовимся и что-то делаем лучше.

В. КАРПОВ: Сложно удержаться от соблазна, поэтому абстрактно хотя бы намекните. Скорость, я так понимаю, должна возрасти в московском Wi-Fi вашем?

Б. ВОЛЬПЕ: Ну, давайте дождёмся. Хочу просто сказать, что услуга станет существенно более привлекательной для пассажиров. Останется, естественно, бесплатной. Я даже не хочу на эту тему ничего говорить, бесплатность не обсуждается.

В. КАРПОВ: А вселенские планы — покрыть всю Москву Wi-Fi для того, чтобы была возможность всем, кто захочет, бесплатно воспользоваться? Или нет такого?

Б. ВОЛЬПЕ: Ну, вы знаете, вселенских планов, с одной стороны, у нас нет; с другой — мы считаем, что… Мы получили за эти пять лет уникальный опыт того, что называется «быть оператором клиентского опыта». Именно мы стоим на том фронте, где абоненты этот опыт получают — опыт Интернета, опыт скорости, опыт взаимодействия, опыт перемещения из онлайн-сегмента в офлайн-сегмент и так далее. Мы сейчас расширяем наши компетенции по этому опыту и подключаем партнёрские сети. Мы не всегда готовы сами строить инфраструктуру, но мы с удовольствием наш опыт расширяем на партнёрские сети.

В. КАРПОВ: Это был Борис Вольпе, генеральный директор акционерного общества «МаксимаТелеком». Спасибо, Борис Матвеевич. Приходите ещё.

Б. ВОЛЬПЕ: Огромное спасибо. С удовольствием!