«Джасер», «элосы» и другие самые странные названия России в других языках

Во многих языках название «Россия» произносится так, что его легко можно «опознать»: казахское «Ресей», румынское «Rusia», греческое «Ρωσία» (Росиа) и многие другие названия сразу «говорят» нам, о какой стране идет речь. Но о происхождении слов, обозначающих Россию , в некоторых языках, придется задуматься. Они могут показаться совсем нелогичными и незнакомыми, однако все названия вполне объяснимы.

«Наши соседи»

Нередко названия стран в разных языках связаны с самоназваниями их жителей или с давней традицией обозначения той или иной страны. Точно неизвестно, откуда произошло название «Италия», но в значительной части языков присутствуют те или иные вариации слова Italia. В других случаях по миру «расходится» официальное название государства, придуманное порой совсем недавно (например, так произошло с ЮАР ).

Сразу несколько названий России, существующих до сих пор, связаны с названиями племен, живших на территории нынешних Псковской и Смоленской областей и на берегах Балтийского моря.

В финском языке Россия — это Venäja, русский — venäläinen. В эстонском, — Venemaa (vene — корень, связанный с названием племени, maa — «земля», «страна») и venelane. В языке карел Русь называлась Veneä. Есть гипотеза, что предки эстонцев и финнов контактировали с жившими с ними по соседству племенами венедов (эст. Veneti). В эстонском языке долгое время сербы назвалисьvendid (сейчас — sorbid). [С-BLOCK]

Венедов со времен Средневековья часто считают предками славян или даже западнославянским племенем. Некоторые современные ученые полагают, что название племени вятичей (вентичи) напрямую отсылает к венедам.

Еще римский историк Тацит писал, что венеды обитают на землях между рекой Висла и территориями эстиев (Aestii), людей, живших на западном побережье Балтийского моря. Скорее всего, говоря об эстиях, он имел в виду все балтийские племена.

Однако в современном латышском языке название России восходит не к венедам, а к названию племени кривичи — Krievija, русские — krievi. Кривичи были одним из крупнейших восточнославянских племен. Их предки пришли, скорее всего, с севера современной Польши и, расселившись недалеко от Балтики, ассимилировали многие жившие там финские и балтийские племена. Еще позже кривичи стали жить и на территории нынешней Белоруссии (лат. Baltkrievija). В ныне практически исчезнувшем ливском языке, близком одновременно и латышскому, и эстонскому, Россия называлась Krīevõmō.

Иероглифическая многозначность

Необычны названия России во многих азиатских языках, потому что из-за особых систем письменности названия приобретают дополнительную семантику, то есть начинают что-то означать. И носители языков охотно этой многозначностью пользуются.

По-китайски Россия называется «Элосы» (俄羅斯, Èlúosī) или «Э-го» (где «го» означает «государство»). «Элосы» — это довольно близкая фонетически передача слова «Россия», потому что точному соответствию русскому «р» в китайском нет. Многие другие названия стран в китайском тоже передаются набором иероглифов: Италия (Italy) — это три иероглифа, произносящиеся как «и-да-ли», Испания (Spain) — «си-бань-я».

Американский политолог польского происхождения Збигнев Бжезинский в одной из своих книг написал, что по-китайски «Россия» — это якобы «голодная земля». Действительно, в упрощенном написании первый иероглиф сочетания «э-го» (eguo) похож на иероглиф, обозначающий «голодный». Но на самом деле он имеет значение «внезапно, вдруг». Поэтому если и читать название, придавая ему некий смысл, то Россия окажется «страной внезапностей, неожиданностей». [С-BLOCK]

Лингвисты полагают, что от китайского названия произошло и вьетнамское обозначение России — Nga. Когда-то существовало иероглифическое написание, прямо заимствованное у китайцев. Но читали по правилам вьетнамского языка. Позже от иероглифов отказались, и из «тройки» «Nga La Tư» осталась только первая часть.

В японском языке сейчас популярно название Roshia, но по-прежнему употребляется и слово Rokoku, которое в нескольких японских системах письма может записываться по-разному. Как и в китайском, иероглифы для записи выбирали по созвучию с «оригинальным» названием.

Roshia можно записать тремя кандзи (иероглифами), имеющими главные значения «роса», «Запад» и «Азия». Первый слог в другой японской системе письма, катакане, записывается как Rо, а как иероглиф кандзи он tsuyu. Одно из значений этого иероглифа — «слезы». Оно нередко обыгрывалось в японских карикатурах времен русско-японской войны. [С-BLOCK]

Не менее популярно для злого обыгрывания и слово Rokuku. Его можно записать двумя парами иероглифов кандзи. В обеих парах второй — koku или kuni — означает «страна». А первый может записываться либо иероглифом Tsuyu, либо иероглифом Ro. И в одном случае слово читается как «Страна росы», а в другом — «Страна Россия». Но у Ro есть и нелестное значение — «глупый, дурацкий». И при таком написании получается «Страна дураков».

С «росой» связано и корейское название России — Рогук (Ногук). Но сейчас и там чаще употребляется более фонетически близкий вариант, звучащий примерно как «Росия».

Несколько других названий

Венгерский язык, относящийся к финно-угорской языковой семье, не взял ни финского, ни эстонского обозначения России. В нем страна называется Oroszország («русский» + «государство). И это сочетание напоминает монгольское название „Орос улс“. Есть мнение, что из монгольского название России заимствовали китайцы, и „Элосы“ — это измененное „Орос“, „Оросы“.

В тибетском „Россия“ — это „rgya-ser“ (»Джасер»), и максимально, насколько это возможно в языке, созвучное «оригинальному» название «u-ru-su».

В некоторых источниках сказано, что в якутском языке когда-то «России» соответствовали названия «Нуучча сирэ» («русский» + «земля») и «нуучча дойдута» («русский» + «страна»). Сейчас их понимают, но чаще употребляют прямо перешедшее из русского «россиийа» или немного трансформированное «арассыыйа».