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Молдавский заповедник внесен в список ЮНЕСКО
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Молдавский заповедник внесен в список ЮНЕСКО 

Мир24 38 минут назад
Редкие растения и животные, уникальные природные зоны. Молдавский заповедник «Нижний Прут» стал частью Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Елена Кирка.
Главная достопримечательность заповедника — озеро Белеу. Это самый большой водоем страны, ему не меньше семи тысяч лет. Там можно увидеть болотноцветник, кувшинки и другие редкие для Молдовы растения.
«Последние три года здесь активно произрастает водяной орех. Это очень интересное растение. Говорят, что наши предки собирали их плоды и употребляли в пищу», — говорит глава научного отдела заповедника «Нижний Прут» Виорика Палади.
Под защиту ЮНЕСКО попали не только растения, но и птицы. Из 200 видов 46 занесены в Красную книгу. Колонии чаек, уток, аистов и бакланов. Есть и те, кто прилетает туда погостить.
«На лето к нам из дельты Дуная прилетают до пяти тысяч особей пеликана. Они ловят рыбу и очень интересно едят, образуя круг. Посмотреть на них приезжает много туристов», — отмечает Палади.
Заповедник в низовьях Прута существует с 1991 года. За его международным признанием в ЮНЕСКО обратились только в прошлом году. Биологический заповедник «Нижний Прут» простирается на территории почти 15 тысяч гектаров. В перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО помимо озерной зоны включены девять населенных пунктов. Их жизнь неразрывно связана с рекой Прут. Местные жители уверены, от нового статуса заповедника выиграют и люди.
«Мы не можем не радоваться тому, что скоро о нас узнает весь мир. Приезжают туристы из Германии, Австрии, Румынии, публикуют фотографии в соцсетях. Может, те, кто уехал отсюда, увидят эти снимки и вернутся домой», — говорит жительница села Вэлень Светлана Водэ.
Сейчас под охраной государства меньше двух тысяч гектаров заповедника. С помощью международного статуса власти надеются расширить площадь, а вырученные от туризма средства потратить на исследовательские программы.
Отметим, что в перечне Всемирного наследия ЮНЕСКО — более 680 биосферных заповедников.
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