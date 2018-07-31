Третья японская бизнес-миссия на Курилах пройдет 16-20 августа 

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Третья бизнес-миссия японских предпринимателей на Курилах с участием российских партнеров состоится 16-20 августа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы договорились, что третья бизнес-миссия японских предпринимателей с участием российских партнеров состоится в рамках подготовки проектов совместной хозяйственной деятельности на Южно-Курильские острова 16-20 августа. По итогам этой бизнес-миссии мы согласуем даты очередного раунда консультаций по совместной хозяйственной деятельности в рамках работы над мирным договором и одновременно согласуем консультации заместителей министров по вопросам безопасности. Все это будем делать с таким расчетом, чтобы мы могли доложить о достигнутых результатах нашим руководителям, когда они встретятся во Владивостоке в первой декаде сентября, где они будут для участия в ВЭФ", — заявил Лавров по итогам встречи с японским коллегой Таро Коно.