Суд вынес приговор «уфимской» ячейки «Хизб ут-Тахрир аль Ислами»*

Обвиняемые занимались вербовкой, пропагандой радикализма, а главной целью было создание унитарного государства Исламский халифат, частью которого, по их планам, должен был стать Башкортостан

От пяти до 24-х лет колонии получили фигуранты уголовного дела о так называемой уфимской ячейке Партии исламского освобождения , запрещенной в России

На скамье подсудимых был 21 человек. Все они — жители Башкортостана. Занимались вербовкой, пропагандой радикализма, а главной целью было создание унитарного государства Исламский халифат, частью которого, по их планам, должен был стать Башкортостан.

В ходе процесса обвиняемые прямо и не раз пытались запугать свидетелей и уничтожить вещдоки. В результате обысков у них изъяли запрещенную литературу, а также жесткие диски с инструкциями по вербовке и обучению новых сторонников.

*Организация, запрещенная в России