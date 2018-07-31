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Суд вынес приговор «уфимской» ячейки «Хизб ут-Тахрир аль Ислами»*
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Суд вынес приговор «уфимской» ячейки «Хизб ут-Тахрир аль Ислами»* 

ТК «Звезда» 42 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Обвиняемые занимались вербовкой, пропагандой радикализма, а главной целью было создание унитарного государства Исламский халифат, частью которого, по их планам, должен был стать Башкортостан.
От пяти до 24-х лет колонии получили фигуранты уголовного дела о так называемой уфимской ячейке Партии исламского освобождения, запрещенной в России.
На скамье подсудимых был 21 человек. Все они — жители Башкортостана. Занимались вербовкой, пропагандой радикализма, а главной целью было создание унитарного государства Исламский халифат, частью которого, по их планам, должен был стать Башкортостан.
В ходе процесса обвиняемые прямо и не раз пытались запугать свидетелей и уничтожить вещдоки. В результате обысков у них изъяли запрещенную литературу, а также жесткие диски с инструкциями по вербовке и обучению новых сторонников.
*Организация, запрещенная в России
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