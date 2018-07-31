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Жители района Братеево встретились с доверенным лицом И. Свиридова для обсуждения платных парковок
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Жители района Братеево встретились с доверенным лицом И. Свиридова для обсуждения платных парковок 

Агентство «Москва» 48 минут назад
Доверенное лицо кандидата в мэры Москвы Ильи Свиридова Дарья Сорокина встретилась с жителями района Братеево для обсуждения организации дорожного движения и проблемы платных парковок. Об этом сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Сегодня мы проводим встречу в Братеево, здесь собралось очень много жителей, которых интересуют вопросы, связанные с платными парковками — это общегородская проблема, которая требует последовательного решения», — заявила Д. Сорокина.
Он отметила, что И. Свиридов выступает за отсутствие платных парковок в спальных районах и жилых кварталах. Также Д. Сорокина добавила, что полномочия за контролем введения платных парковок должны быть переданы муниципальным депутатам, а те, в свою очередь, должны опираться на мнение жителей.
Житель района Братеево по имени Игорь также обратился с вопросом о платных парковках. «Я считаю, как и большинство жителей районов Москвы, что платных парковок на территории общего пользования быть не должно», — подчеркнул он.
Также жители Братеево указали на то, что во дворах района многие автомобилисты паркуются не по правилам, оставляя машины в неположенных местах, в частности, на тротуарах.
Кроме того, в ходе встречи выступил лидер движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, также являющийся сопредседателем общественного штаба И. Свиридова.
«Сегодня мы собрались в Братеево, здесь те же самые проблемы, что и по всему городу: платные парковки, снос гаражей, недостаток парковочных мест. В районе есть место: можно построить парковки, заасфальтировать парковки. Можно устроить большие перехватывающие парковки — станция «Алма-Атинская» за моей спиной является конечной станцией метрополитена. Соответственно, она будет пользоваться спросом как перехватывающая для жителей ближайшего Подмосковья», — пояснил П. Шкуматов.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 г.
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