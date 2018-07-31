Жители района Братеево встретились с доверенным лицом И. Свиридова для обсуждения платных парковок

Ильи Свиридова Доверенное лицо кандидата в мэры Москвы Дарья Сорокина встретилась с жителями района Братеево для обсуждения организации дорожного движения и проблемы платных парковок. Об этом сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Сегодня мы проводим встречу в Братеево, здесь собралось очень много жителей, которых интересуют вопросы, связанные с платными парковками — это общегородская проблема, которая требует последовательного решения», — заявила Д. Сорокина.

Он отметила, что И. Свиридов выступает за отсутствие платных парковок в спальных районах и жилых кварталах. Также Д. Сорокина добавила, что полномочия за контролем введения платных парковок должны быть переданы муниципальным депутатам, а те, в свою очередь, должны опираться на мнение жителей.

Житель района Братеево по имени Игорь также обратился с вопросом о платных парковках. «Я считаю, как и большинство жителей районов Москвы, что платных парковок на территории общего пользования быть не должно», — подчеркнул он.

Также жители Братеево указали на то, что во дворах района многие автомобилисты паркуются не по правилам, оставляя машины в неположенных местах, в частности, на тротуарах.

Кроме того, в ходе встречи выступил лидер движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов , также являющийся сопредседателем общественного штаба И. Свиридова.

«Сегодня мы собрались в Братеево, здесь те же самые проблемы, что и по всему городу: платные парковки, снос гаражей, недостаток парковочных мест. В районе есть место: можно построить парковки, заасфальтировать парковки. Можно устроить большие перехватывающие парковки — станция «Алма-Атинская» за моей спиной является конечной станцией метрополитена. Соответственно, она будет пользоваться спросом как перехватывающая для жителей ближайшего Подмосковья », — пояснил П. Шкуматов.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 г.