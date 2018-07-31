В Совете Федерации рассказали о новой системе аккредитации визовых центров 

Глава экспертного совета по туризму при Комитете по социальной политике Совета Федерации Игорь Фомин во вторник рассказал о новой системе аккредитации визовых центров.
Проект закона, предполагающий обязательную аккредитацию визовых центров, был подготовлен сенаторами Константином Косачевым и Олегом Морозовым и внесен в Госдуму на прошлой неделе. После этого в туристической индустрии выразили обеспокоенность, что реализация идеи может привести к закрытию визовых центров, поскольку ни один из действующих операторов не соответствует перечисленным в документе критериям.
В пятницу, 27 июля, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что документ был отозван из Госдумы.
Фомин рассказал, что «авторы отозвали его для того, чтобы доработать». «Задачей закона, по замыслу авторов, является наведение порядка на этом рынке, разрушение рынка посредников. Поэтому посмотрим, в каком виде он будет внесен повторно», — добавил он (цитата по РИА «Новости»).
По его мнению, в документе был всего один дискуссионный пункт — это доля в капитале; все остальные требования вполне выполнимы.
«Речь, в первую очередь, идет об отсечке фирм, которые на рынке оказывают посреднические услуги. Они говорят клиентам, что могут оформить визы, а на самом деле, также идут в консульства или в официальные визовые центры, сдают документы под видом уполномоченных лиц, по доверенности и тому подобное. Предположим, что из такого источника произойдет утечка информации, которую в анкетах туристы предоставляют в самом подробном виде, то кому это понравится?», — прокомментировал ситуацию парламентарий.
Фомин считает, что требование о наличии двадцати филиалов, которые должны иметь визовые центры, могло бы появлению филиальной сети в стране, что было бы удобно для туристов — им бы не пришлось ехать в Москву и Санкт-Петербург. «Но этот пункт необходимо еще раз обдумать. Также можно установить переходный срок для расширения филиальной сети», — заметил сенатор.
По его мнению, в целом аккредитация визовых центров необходима, но данная мера не должна разрушить существующий рынок.