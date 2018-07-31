В Совете Федерации рассказали о новой системе аккредитации визовых центров

Глава экспертного совета по туризму при Комитете по социальной политике Совета Федерации Игорь Фомин во вторник рассказал о новой системе аккредитации визовых центров.

Проект закона, предполагающий обязательную аккредитацию визовых центров, был подготовлен сенаторами Константином Косачевым Олегом Морозовым и внесен в Госдуму на прошлой неделе. После этого в туристической индустрии выразили обеспокоенность, что реализация идеи может привести к закрытию визовых центров, поскольку ни один из действующих операторов не соответствует перечисленным в документе критериям.

Фомин рассказал, что «авторы отозвали его для того, чтобы доработать». «Задачей закона, по замыслу авторов, является наведение порядка на этом рынке, разрушение рынка посредников. Поэтому посмотрим, в каком виде он будет внесен повторно», — добавил он (цитата по РИА «Новости» ).

По его мнению, в документе был всего один дискуссионный пункт — это доля в капитале; все остальные требования вполне выполнимы.

«Речь, в первую очередь, идет об отсечке фирм, которые на рынке оказывают посреднические услуги. Они говорят клиентам, что могут оформить визы, а на самом деле, также идут в консульства или в официальные визовые центры, сдают документы под видом уполномоченных лиц, по доверенности и тому подобное. Предположим, что из такого источника произойдет утечка информации, которую в анкетах туристы предоставляют в самом подробном виде, то кому это понравится?», — прокомментировал ситуацию парламентарий.

Фомин считает, что требование о наличии двадцати филиалов, которые должны иметь визовые центры, могло бы появлению филиальной сети в стране, что было бы удобно для туристов — им бы не пришлось ехать в Москву Санкт-Петербург . «Но этот пункт необходимо еще раз обдумать. Также можно установить переходный срок для расширения филиальной сети», — заметил сенатор.

По его мнению, в целом аккредитация визовых центров необходима, но данная мера не должна разрушить существующий рынок.