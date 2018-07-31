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Массовая драка в горсовете Конотопа: опубликовано новое видео
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Массовая драка в горсовете Конотопа: опубликовано новое видео 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам заместителя городского головы Конотопа, после драки в отношении двух сотрудников горсовета открыли уголовные дела.
В Сумской области на сессии городского совета подрались сторонники действующего мэра с его противниками. Видео инцидента опубликовал заместитель мэра Конотопа Игорь Степанченко на своей странице в Facebook.
«Побоище на сессии горсовета в Конотопе. Угадайте против кого открыты уголовные дела… Правильно, против двух сотрудников городского совета по факту нанесения побоев титушкам. Верх цинизма», — написал Степанченко.
В результате инцидента в сессионном зале пострадал 21 человек: 12 полицейских и девять гражданских лиц, среди которых — один депутат и один журналист.
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