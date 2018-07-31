Массовая драка в горсовете Конотопа: опубликовано новое видео

По словам заместителя городского головы Конотопа, после драки в отношении двух сотрудников горсовета открыли уголовные дела.

В Сумской области на сессии городского совета подрались сторонники действующего мэра с его противниками. Видео инцидента опубликовал заместитель мэра Конотопа Игорь Степанченко на своей странице в Facebook.

«Побоище на сессии горсовета в Конотопе. Угадайте против кого открыты уголовные дела… Правильно, против двух сотрудников городского совета по факту нанесения побоев титушкам. Верх цинизма», — написал Степанченко.

В результате инцидента в сессионном зале пострадал 21 человек: 12 полицейских и девять гражданских лиц, среди которых — один депутат и один журналист.