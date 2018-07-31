Жителям домов на пешеходной Куйбышева разрешили пользоваться личным транспортом

Перекрывать улицу будут от Венцека до Красноармейской

Жителям домов на улице Куйбышева разрешили подъезжать к собственному жилью на личном транспорте в дни ограничения движения. Изменения в предыдущем постановлении опубликовали на сайте городской администрации.

— Теперь в зону ограничения на пешеходной улице Куйбышева могут проезжать не только спецавтомобили, но и транспортные средства, которые принадлежат гражданам, проживающим здесь. Проехать к своим домам они смогут по улице Некрасовской со стороны Фрунзе , — сообщают на сайте мэрии.

До этого жители Самары выразили недовольство по поводу решения властей сделать улицу Куйбышева пешеходной в выходные дни. Из-за временных ограничений они не могли попасть домой и просили выдать им автопропуска.

Впервые улицу Куйбышева сделали пешеходной на время чемпионата мира по футболу. Инициатором того, чтобы она таковой и осталась, стал местный житель. «Референдум» по этому вопросу развернулся в твиттере. Хватило 1000 репостов для того, чтобы идею поддержал глава региона Дмитрий Азаров , а глава Самары дала официальное распоряжение. Кто поддерживает, а кто выступает против решения властей, читайте в обзоре 63.ru.

Теперь эксперимент властей продлится до 2 сентября. По словам главы города Елены Лапушкиной, окончательное решение о том, делать ли улицу Куйбышева пешеходной по выходным, останется за жителями города.

Тем, кто отправится в центр города в выходные, нужно помнить, что из-за ограничения движения на Куйбышева изменили маршруты автобусов № 24, 37, 46, 47, 61, 92, 247, 261, 295, 297. Они будут ехать в объезд.

Троллейбус № 6 будет ходить только до площади Революции. Работу троллейбусного маршрута № 16 приостановят.