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Осенью в Киргизии индексируют пенсии
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Осенью в Киргизии индексируют пенсии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Пенсии в Киргизии готовятся повысить. Социальный фонд республики анонсировал увеличение выплат пожилым людям путем индексации и вынес проект документа на общественное обсуждение.
Как ожидается, пенсии жителям Киргизии могут повысить с октября 2018 года. В Соцфонде поясняют, что таким образом ведомство стремится обеспечить защиту пожилых людей. Почти 40 процентов граждан, вышедших на заслуженный отдых, получают пенсии ниже прожиточного минимума пенсионера, который оценивается в КР почти в 4,4 тысячи сомов.
В социальном фонде полагают, что увеличить необходимо как страховую, так и базовую части пенсий. Повышение базовой коснется тех, кто получает менее прожиточного минимума. Эту часть увеличат на сто сомов. Страховая будет индексироваться в зависимости от того, сколько получал пожилой человек. Для тех, у кого выплаты были ниже 4,5 тысячи сомов, надбавка составит не менее 250 сомов. Пенсионеры, получавшие выше прожиточного минимума, могут рассчитывать на повышение на сумму не менее 370 сомов. Таким образом, средний размер выплат должен достичь 5682 сома.
Расходы Соцфонда из-за повышения страховой части пенсий могут достичь к концу 2018 года 667 миллионов сомов. В целом же сумма выплат превысит 42,1 миллиарда сомов.
Справка «РГ»
По данным Социального фонда, в стране насчитывается 648 тысяч пенсионеров, что составляет около 10 процентов населения. Средний размер выплат пожилым людям за последние восемь лет вырос вдвое. Как утверждают официальные источники, к концу 2017 года средняя пенсия достигла 5412 сомов, что на 23 процента выше прожиточного минимума пенсионера.
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