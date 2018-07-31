Новейшие технологии необходимы для воссоздания старинных форм

Московские архитекторы рассказали «ВМ» о современных требованиях, которые предъявляются к сохранению архитектурных памятников.

Реставрация объектов культурного наследия в Москве является одним из приоритетных направлений городских властей. При этом реставраторы, как и врачи, следуют в своей работе принципу «не навреди».

По словам кандидата архитектуры и государственного эксперта в области охраны культурного наследия Татьяны Кудрявцевой, правила о реставрации старинной архитектуры четко закреплены в Федеральном законе об объектах культурного наследия 2002 года.

— Архитектурные памятники нужно восстанавливать в их первозданном виде. Для этого в законе есть такой инструмент, как «предмет охраны». Он не позволяет подрядчикам менять существующий объем здания, несущие стены и фасады, каркас и рисунок кровли, — говорит Кудрявцева

Она отметила, что без использования современных технологий и материалов при реконструкции обойтись нельзя.

— У нас другие правила жизни, которые отличаются от XIX века, например. Сегодня в любом здании должны быть все удобства — памятник живет только тогда, когда он функционирует, когда он пригоден для использования, — утверждает Татьяна Кудрявцева.

Александр Урадовских, член Союза архитекторов Москвы, подчеркнул, что при реставрации нужно соблюдать тонкую грань между новым и старым.

— Реставрация подразумевает воссоздание памятника в старых формах, но с новыми технологиями, которые нужны для поддержания старых элементов, — сказал Урадовских.