Ещё
Новейшие технологии необходимы для воссоздания старинных форм
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новейшие технологии необходимы для воссоздания старинных форм 

Вечерняя Москва 54 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Московские архитекторы рассказали «ВМ» о современных требованиях, которые предъявляются к сохранению архитектурных памятников.
Реставрация объектов культурного наследия в Москве является одним из приоритетных направлений городских властей. При этом реставраторы, как и врачи, следуют в своей работе принципу «не навреди».
По словам кандидата архитектуры и государственного эксперта в области охраны культурного наследия Татьяны Кудрявцевой, правила о реставрации старинной архитектуры четко закреплены в Федеральном законе об объектах культурного наследия 2002 года.
— Архитектурные памятники нужно восстанавливать в их первозданном виде. Для этого в законе есть такой инструмент, как «предмет охраны». Он не позволяет подрядчикам менять существующий объем здания, несущие стены и фасады, каркас и рисунок кровли, — говорит Кудрявцева.
Она отметила, что без использования современных технологий и материалов при реконструкции обойтись нельзя.
— У нас другие правила жизни, которые отличаются от XIX века, например. Сегодня в любом здании должны быть все удобства — памятник живет только тогда, когда он функционирует, когда он пригоден для использования, — утверждает Татьяна Кудрявцева.
Александр Урадовских, член Союза архитекторов Москвы, подчеркнул, что при реставрации нужно соблюдать тонкую грань между новым и старым.
— Реставрация подразумевает воссоздание памятника в старых формах, но с новыми технологиями, которые нужны для поддержания старых элементов, — сказал Урадовских.
Вечерняя Москва: последние новости
Названы имена убитых журналистов в ЦАР Выбрали лучшего Айболита Фейсбук не угодил Пескову
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы имена убитых россиян в Африке220
Лепс ударил Аллу Михееву111
В Африке убили россиян143
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России299
«Целебное фото» Лаврова, наказание за Крымский мост и другие события дня1
Видео
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
09:03
России предрекли мусорную катастрофу
Экология Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение