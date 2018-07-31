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Крымский сквер появился в Приморском районе Санкт-Петербурга
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Крымский сквер появился в Приморском районе Санкт-Петербурга 

ТАСС 59 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Крымский сквер официально появился на карте Санкт-Петербурга, соответствующее постановление о присвоении названия безымянной территории за подписью губернатора опубликовано во вторник на официальном сайте городского правительства.
"С учетом решения топонимической комиссии присвоить безымянным объектам зеленых насаждений следующие наименования: Крымский сквер — на проспекте Авиаконструкторов у дома 18, корпус 1", — говорится в документе.
По данным администрации Приморского района, зеленую зону во дворе данного дома начали благоустраивать весной 2014 года, когда произошло воссоединение Крыма с Россией. Районные власти решили увековечить память об этом историческом событии, использовав в оформлении крымскую тематику. На пустыре установили ротонду и информационный стенд о Крымском полуострове, высадили деревья и кустарники, произвели мощение дорожек, установили урны, скамейки и фонари. В 2016 году сквер стал лучшим объектом благоустройства по итогам городского смотра-комплекса, но официального названия до сих пор не имел.
Также в других районах появились Боткинский и Карпатский скверы рядом с одноименными улицами, Никольский сквер в Колпине и Салтыковский сад. В честь известного русского архитектора Николая Львова назвали сквер на проспекте Обуховской Обороны. Он расположен недалеко от одного из творений зодчего — Троицкой церкви, известной в городе как «Кулич и пасха» благодаря своим необычным архитектурным формам.
Сквер на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта назвали в честь Героя Социалистического труда, заслуженного работника сельского хозяйства РФ Раисы Штрейс, которая была инициатором создания в этом районе тепличного комплекса «Лето», ликвидированного несколько лет назад.
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