Скульптуру льва — визитную карточку старинного особняка — вернут на крышу

Москве полным ходом реализуется программа по реставрации памятников архитектуры. Руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов сообщил о том, что к концу года в столице отреставрируют не менее 200 ценных объектов.

По его словам, особый упор в последнее время делается на реставрацию зданий, построенных в прошлом веке.

— Этот период подарил нам разнообразие архитектурных стилей, — говорит Алексей Емельянов.

Он также отметил, что полным ходом идет реставрация знаменитого дома Наркомфина.

— Закончим несколько городских усадеб и прачечные Наркомфина. Если комплексная реставрация самого здания Наркомфина должна завершиться летом следующего года, то небольшие конструктивистские объекты из ансамбля будут готовы в этом году, — сказал Емельянов.

Только в период с 2011 по 2017 год в столице привели в порядок 983 объекта. Таким образом, число исторических зданий, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, сократилось более чем в пять раз.

В этом году правительство Москвы кроме дома Наркомфина, реставрация которого назревала вот уже последние 20 лет, планирует привести в порядок еще несколько культовых зданий.

Так, столичные реставраторы в этом году начнут работу в палатах Левашовых в Староваганьковском переулке. Дом ждет обновление фасадов.

Исторический облик вернут также дому Орлова-Денисова на Большой Лубянке к 2019 году.

Подлинные скульптуры вернут на историческое здание Софийского механического завода.

А один из самых ярких представителей московского модерна — дом № 21 на Остоженке — получит назад свою визитную карточку — скульптуру льва на крыше, которую при загадочных обстоятельствах потеряли еще в начале XX века.