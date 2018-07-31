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Скульптуру льва — визитную карточку старинного особняка — вернут на крышу
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Скульптуру льва — визитную карточку старинного особняка — вернут на крышу 

Вечерняя Москва 58 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В Москве полным ходом реализуется программа по реставрации памятников архитектуры. Руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов сообщил о том, что к концу года в столице отреставрируют не менее 200 ценных объектов.
По его словам, особый упор в последнее время делается на реставрацию зданий, построенных в прошлом веке.
— Этот период подарил нам разнообразие архитектурных стилей, — говорит Алексей Емельянов.
Он также отметил, что полным ходом идет реставрация знаменитого дома Наркомфина.
— Закончим несколько городских усадеб и прачечные Наркомфина. Если комплексная реставрация самого здания Наркомфина должна завершиться летом следующего года, то небольшие конструктивистские объекты из ансамбля будут готовы в этом году, — сказал Емельянов.
Только в период с 2011 по 2017 год в столице привели в порядок 983 объекта. Таким образом, число исторических зданий, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, сократилось более чем в пять раз.
В этом году правительство Москвы кроме дома Наркомфина, реставрация которого назревала вот уже последние 20 лет, планирует привести в порядок еще несколько культовых зданий.
Так, столичные реставраторы в этом году начнут работу в палатах Левашовых в Староваганьковском переулке. Дом ждет обновление фасадов.
Исторический облик вернут также дому Орлова-Денисова на Большой Лубянке к 2019 году.
Подлинные скульптуры вернут на историческое здание Софийского механического завода.
А один из самых ярких представителей московского модерна — дом № 21 на Остоженке — получит назад свою визитную карточку — скульптуру льва на крыше, которую при загадочных обстоятельствах потеряли еще в начале XX века.
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