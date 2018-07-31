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На мосту «Саратов-Энгельс» появилось предупреждение об аварийном участке
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На мосту «Саратов-Энгельс» появилось предупреждение об аварийном участке 

Свободные новости 57 минут назад
Фото: Свободные новости
Табличка «Внимание! Аварийный участок» размещена на стороне из Энгельса в Саратов в районе судоходных пролетов. Согласно знаку, авариный участок длится на протяжении километра.
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