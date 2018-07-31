На мосту «Саратов-Энгельс» появилось предупреждение об аварийном участке 

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В ЦАР убиты журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко

В «Одноклассниках» опубликовано видео гулянки заключенных энгельсской колонии строгого режима с песнями под Шнура