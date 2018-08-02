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Лавров: Россия готова бороться с терроризмом вместе со странами АСЕАН
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Лавров: Россия готова бороться с терроризмом вместе со странами АСЕАН 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
СИНГАПУР, 2 авг — РИА Новости. Россия готова наращивать взаимодействие со странами АСЕАН по вопросам борьбы с терроризмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы рассматриваем страны АСЕАН и организацию в целом, в качестве единомышленников на мировой арене… Мы приветствуем развитие наших отношений с АСЕАН по всем направлениям, в том числе и по вопросам, которые связаны с отражением новых вызовов и угроз, прежде всего, имею в виду терроризм и иностранных террористов-боевиков", — сказал Лавров, выступая на министерском совещании Россия-АСЕАН.
По словам министра, Москва готова наращивать взаимодействие по этим вопросам и в рамках Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности. Лавров подчеркнул, что в торгово-экономическом плане на повестке дня РФ-АСЕАН стоит «проработка перспективных инициатив и проектов в области энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства и экологии».
"На конец августа намечено совещание министров экономики АСЕАН. Уверен, что оно позволит продвинуться по всем этим направлениям. Будем ждать гостей из стран АСЕАН на Восточном экономическом форуме в сентябре во Владивостоке", — добавил министр.
АСЕАН — региональная межправительственная организация широкого профиля, которая объединяет десять стран Юго-Восточной Азии. Россия с 1990-х годов развивает диалоговое сотрудничество с АСЕАН, участвуя в саммитах организации. Участниками регионального форума АСЕАН являются 27 стран, в том числе РФ и США.
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