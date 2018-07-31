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Ввозимые в качестве безвозмездной помощи товары могут освободить от утилизационного сбора
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Ввозимые в качестве безвозмездной помощи товары могут освободить от утилизационного сбора 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
О подготовке соответствующего законопроекта сообщается на портале нормативно-правовых актов.
Инициатива предусматривает поправки в законы «Об отходах производства и потребления» и «О безвозмездной помощи (содействии) Российской Федерации». Разработкой проекта занимается Министерство экономического развития.
«Согласно международному праву, безвозмездная помощь (содействие) освобождается от всех таможенных пошлин и платежей, налогов, в том числе на прибыль, и иных сборов, предусмотренных законодательством той страны, в которую она поступает», — говорится в пояснении к законопроекту.
Однако, отмечают авторы инициативы, на практике товары, ввозимые в РФ в качестве безвозмездной помощи, облагаются утилизационным сбором, что противоречит нескольким международным договорам.
«Законопроектом предлагается освободить ввозимые в Российскую Федерацию товары, в качестве безвозмездной помощи (содействия), от утилизационного сбора», — говорится в документе.
Ответственность и расходы по утилизации вышедших из эксплуатации товаров авторы инициативы предлагают возложить на получателей безвозмездной помощи.
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