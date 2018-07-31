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Москвич исколол мать ножом за «чрезмерную заботу»
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Москвич исколол мать ножом за «чрезмерную заботу» 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
После будоражащей истории с сестрами-убийцами, зарезавшими отца-насильника, Москву потрясло новое происшествие. 37-летний турист из Израиля несколько раз ударил свою мать ножом за то, что пенсионерка не разрешала ему знакомиться с девушками.
Жуткий случай произошел в гостинице в столичном отеле. Семья из Израиля, состоящая из 72-летней Лли и сына Якова, приехала полюбоваться красотами Москвы.
Вечером у 37-летнего мужчины возникло острое желание познакомиться с девушками в ночном клубе. Однако мать воспрепятствовала этой затее.
Подобный конфликт с деспотичной по характеру родительницей возникал у преподавателя неоднократно. По этой причине к 37 годам он не имел большого опыта общения с женщинами, передает "Московский комсомолец".
На этот раз пенсионерка довела сына до белого каления. Он схватил нож для резки фруктов и набросился на родительницу.
В момент происшествия женщина лежала на диване и не ожидала нападения. Яков несколько раз ударил мать ножом.
К счастью, раны оказались не слишком глубокие. Окровавленная Лли сумела спуститься к администрации отеля. Сотрудники заведения незамедлительно вызвали экстренную помощь. Пенсионерку госпитализировали.
На первом же допросе задержанный уверенно заявил, что был намерен убить мать. В дальнейшем мужчина не менял показаний.
Сначала правоохранители хотели возбудить уголовное дело по статье «Покушение на убийство», но прокуратура не нашла признаков именно этого деяния. В связи с этим дело будут расследовать по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью.
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