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Более 13 млн руб. штрафов выписано в январе-июне нарушителям антитабачного закона в Москве
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Более 13 млн руб. штрафов выписано в январе-июне нарушителям антитабачного закона в Москве 

Агентство «Москва» 1 час назад
Нарушители антитабачного закона в Москве оштрафованы на общую сумму 13 млн руб. по итогам I полугодия 2018 г., сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.
«В ходе проверок выявлено 551 правонарушение (за шесть месяцев 2017 г. — 501 правонарушение). По результатам проверок вынесено 598 постановлений об административном наказании, в том числе в отношении юридических лиц­ — 330, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — 265, граждан — три. Сумма назначенных административных штрафов составила 13 млн 7 тыс. 200 руб.», — уточняется в сообщении.
Отмечается, что всего за указанный период сотрудниками Роспотребнадзора проверено 744 объекта. Большинство (466) постановлений об административном наказании вынесено по ст. 6.25 КоАП РФ («Несоблюдение требований к знаку о запрете курения, к выделению и оснащению специальных мест для курения табака либо неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»).
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