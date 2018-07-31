Более 13 млн руб. штрафов выписано в январе-июне нарушителям антитабачного закона в Москве

Нарушители антитабачного закона в Москве оштрафованы на общую сумму 13 млн руб. по итогам I полугодия 2018 г., сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

«В ходе проверок выявлено 551 правонарушение (за шесть месяцев 2017 г. — 501 правонарушение). По результатам проверок вынесено 598 постановлений об административном наказании, в том числе в отношении юридических лиц­ — 330, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — 265, граждан — три. Сумма назначенных административных штрафов составила 13 млн 7 тыс. 200 руб.», — уточняется в сообщении.