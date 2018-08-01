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Избирком Псковской области в сентябре применит на выборах всех уровней QR-коды
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Избирком Псковской области в сентябре применит на выборах всех уровней QR-коды 

ТАСС 28 минут назад
ПСКОВ, 1 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Псковской области при проведении 9 сентября выборов всех уровней применит технологию изготовления протоколов участковых комиссий (УИК) с машиночитаемым кодом (QR-код). Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального избиркома.
"В единый день голосования в Псковской области QR-код будет применен на выборах всех уровней. Будет применяться технология изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных в ГАС «Выборы», — отмечается в сообщении пресс-службы.
В областном избиркоме также уточнили, что QR-код будет впервые использоваться на всех избирательных участках, которые не оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). «QR-код будет использоваться на всех участках, кроме 85 участков в Пскове, где будут работать комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Всего в день голосования на территории Псковской области откроются для избирателей 637 избирательных участков», — пояснили в ведомстве.
"При применении машиночитаемого кода результаты голосования после подсчета бюллетеней вносятся на участках в специальную программу, которая автоматически проверяет все контрольные соотношения и генерирует QR-код. После проверки введенных данных член комиссии распечатает итоговый протокол с размещенным на нем кодом. Такой протокол будет доставлен в территориальную избирательную комиссию, где его считают с помощью сканнера и внесут в систему ГАС «Выборы», — отмечается в сообщении регионального избиркома.
В Псковской области в единый день голосования, 9 сентября, пройдет 26 избирательных кампаний. В этот день состоятся выборы губернатора Псковской области, а также дополнительные выборы в Псковское областное собрание депутатов по одномандатному избирательному округу № 12. Кроме того, 9 сентября в регионе состоятся выборы глав муниципальных образований в восьми районах области, а также муниципальные выборы депутатов районных, городских и сельских поселений.
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