Капсула на час: как работает аэроотель в аэропорту «Внуково»

Пассажиры останавливаются здесь для того, чтобы с комфортом дождаться своего рейса, а еще ради необычных фото, как из фильма «Пятый элемент». Корреспонденты РИАМО узнали, удобно ли спать в пластиковой капсуле, и кто арендует номера.

Внутри гостиницы «Националь»: зеркало из Аничкова дворца и бассейн под крышей>>

Кровать плюс тренинг перед полетом

Капсульный отель во Внукове стал вторым подобным сервисом в Москве . В отличие от отеля в аэропорту Шереметьево , где номер напоминает купе поезда, здесь пассажирам предлагаются сенсорные боксы, расположенные друг над другом, как пчелиные соты.

По словам генерального директора компании Aerosleep Александра Данилина, его вдохновил опыт японского предпринимателя и архитектора Кисё Курокавы, которому принадлежит идея первой гостиницы с номерами-ячейками. Она была открыта в 1979 году в Осаке и расcчитана на деловых людей с напряженным графиком работы.

«Я сам объездил 60 стран и осознаю, как здорово иметь возможность поспать несколько часов во время пересадки, не покидая при этом зону аэропорта», — отмечает Александр.

По его словам, эта услуга в Москве оказалась востребована, правда — капсулы пришлось адаптировать под запросы русских клиентов.

Так, в Дубае главное — дорогой дизайнерский интерьер, в Индии капсульные номера оборудованы холодильником из-за жары, в Европе — душем, а нашим людям хватает wi-fi, зарядок и зеркала, отмечает предприниматель.

Первым клиентом отеля стал иностранный пассажир, которому подарили бесплатные сутки в капсуле. В период ЧМ-2018 в капсулах останавливались иностранные болельщики, но основная масса клиентов — русские туристы, рассказывают в отеле.

Среди постояльцев — не только бизнесмены и молодежь, но и семьи с детьми.

«Мы с семьей улетаем отдыхать, и только приехав в аэропорт узнали, что рейс могут задержать. Ребенок устал, поэтому в срочном порядке стали искать место для отдыха. В кафе несколько часов сидеть не хотелось, гостиницы дорогие, а тут и по деньгам нормально выходит, и место любопытное», — делится посетительница отеля Ирина.

Полезен отель и тем, кто боится летать: в капсуле можно подготовиться к длительному пребыванию в замкнутом пространстве.

«Я уже останавливался в этом отеле и понял, что здесь у меня нет ощущения, будто здесь стены давят со всех сторон, хотя в самолете места явно больше. Это и тренировка перед полётом, и неплохое решение для снятия стресса», — объясняет пассажир Сергей.

Внутри гостиницы «Украина»: марокканская спальня и Москва в миниатюре>>

Почасовая оплата и неспящие администраторы

Аэроотель находится на третьем этаже пассажирского терминала «Внуково» и представляет собой 12 пронумерованных капсул, расположенных в два ряда. На стойке-ресепшн посетителей встречают администраторы, которые круглосуточно следят за порядком, показывают, как пользоваться капсулой, и по желанию будят перед рейсом.

После каждого гостя в «номере» меняют постельное белье и убирают мусор, регулярно проводится полная санитарная уборка с помощью клининговой компании.

В отеле действует почасовая оплата, а рассчитаться можно на месте наличными или банковской картой. Цена за час составляет 290 рублей, а при бронировании номера на сервисе Booking.com посетители получают скидки. С учетом брони аренда капсулы на 12 часов обойдется в 3000 рублей, а на сутки — 5000 рублей.

Капсула рассчитана на одного человека, при этом она достаточно вместительна, поэтому родители могут взять с собой ребенка до 10 лет бесплатно.

«Думаю, лучшая заполняемость будет в летние месяцы и в конце декабря, когда все уезжают в отпуск. При таком пассажирообороте нужно держать марку, а значит, сервис и порядок должны быть на высшем уровне», — отмечает Александр.

Он признается, что с детства любил фильм «Пятый элемент» и решил передать его атмосферу в дизайне, а в будущем планирует одеть сотрудников в «космическую» форму.

«Технологии развиваются, люди путешествуют в космосе и начинают останавливаться в капсулах», — уверен бизнесмен.

Интересные факты о космической еде: сублимированный суп и «липкий» стол>>

Капсулы с вай-фай и сейфом

Капсулы производятся в Китае и напоминают маленькие космические квартиры. У входа расположена ячейка для хранения обуви, лестница с овальными ступенями и перилами для подъема на второй ярус.

Дверь открывается при помощи карты. Электронный ключ запускает работу всей капсулы, управление внутри тоже сенсорное. Вся навигация — на английском языке, в будущем планируется продублировать все на русском.

Внутри все компактно, но достаточно просторно. Стены сделаны из специального пластика, который не впитывает запах. Капсульный номер оборудован дымоуловителем пожарной безопасности и системой вентиляции — в капсулах поддерживается комнатная температура.

Основное пространство капсулы занимает широкая односпальная кровать, которая рассчитана на вес до 200 килограмм. Матрас довольно мягкий и застилается одноразовой простыней и наволочкой, а если хочется укрыться — можно взять плед. Мы провели в капсуле полчаса и убедились, что находиться здесь вполне комфортно, а при желании можно и заснуть.

Для того, чтобы вас не беспокоили, предусмотрена специальная кнопка и возможность заблокировать дверь изнутри. Уровень освещения можно регулировать и выбрать цвет световых лучей: доступен расслабляющий синий и белый для чтения.

Кроме того, в распоряжении постояльцев электронные часы с будильником, зарядка для гаджетов, розетка на 220 вольт, usb-порт, телевизор с функцией smart-tv и наушники, Wi-Fi в свободном доступе, а также зеркало с подсветкой и сейф для хранения ценный вещей.

А вот за едой и в туалет нужно выходить наружу. Внутрь запрещено приносить продукты и напитки — с собой можно захватить только бутылку воды, также нельзя курить. Шуметь, кстати, тоже не рекомендуется, так как капсулы не оснащены системой звукоизоляции и внутри слышно, как объявляют рейсы и другую информацию по громкой связи аэропорта.

«В дальнейшем компания постарается усовершенствовать капсулы. Появятся ионизаторы воздуха и климат-контроль, а также несколько двухместных номеров», — рассказывает Данилин.

В ближайшее время компания Aerosleep планирует установить капсульные отели в зонах внутренних и международных вылетов во «Внукове», на территории терминалов «Домодедово» и «Шереметьево».

Необычный конфискат московских аэропортов: картины Серова и два крокодила>>