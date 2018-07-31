Появилась версия убийства в Африке Джемаля и Расторгуева 

Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской Республике в ходе грабежа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в полиции ЦАР.
Источник AFP в судебных органах ЦАР уточняет, что россияне были убиты боевиками на контрольно-пропускном пункте во время возвращения из города Кага-Бандоро. О нахождении журналистов в республике не знало ни посольство России в ЦАР, ни российские советники президента страны, сообщил агентству источник в российских военных структурах.
Гибель трех журналистов «Дождю» подтвердили в миссии ООН в ЦАР. Два неназванных источника канала в «Центре управления расследованиями» заявили, что Джемаль, Расторгуев и Радченко вели в стране работу над документальным фильмом о ЧВК Вагнера.
31 июля агентство AFP сообщило о гибели в Центральноафриканской Республике трех человек, которые, предположительно, являлись гражданами России. В российском посольстве сообщили о гибели двух журналистов «Известий», но позднее издание опровергло эту информацию. Знакомые Джемаля напоминают в соцсетях, что ранее журналист работал в «Известиях».