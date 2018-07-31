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В усадьбе Ростопчиной-Шереметевых-Прове остановили незаконный ремонт
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В усадьбе Ростопчиной-Шереметевых-Прове остановили незаконный ремонт 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
В главном доме усадьбы Ростопчиной-Шереметевых-Прове на Новой Басманной улице остановили незаконный ремонт фасада здания. Владелец решил несогласованно заменить облицовку здания.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, информация о нарушении поступила на горячую линию департамента культурного наследия.
"В главном доме усадьбы XIX века Ростопчиной-Шереметевых-Провесобственник решил заменить облицовку и козырек-навес, чем грубо нарушил вид фасада. Теперь ему предстоит не только ответить перед законом, но и устранить следы нарушений", — сказал глава ведомства Алексей Емельянов.
Усадьба находится под охраной государства и является объектом культурного наследия. Изначально фасады здания были выполнены в стиле ампир. Позже по заказу Прове архитектор Роберт Гедике реконструировал их по новой моде.
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