Проектная документация на строительство детской областной клинической больницы в Твери проходит государственную экспертизу

31 июля губернатор Тверской области Игорь Руденя провёл совещание по строительству новой детской областной клинической больницы. В настоящее время проектная документация на строительство объекта направлена на государственную экспертизу.

После того как проектная документация по больнице пройдет экспертизу, запланированы конкурентные процедуры. Затем — подготовка к строительным работам. В 2019 году предполагается сделать фундамент здания, монолитный каркас, стены, перегородки, фасад, провести внутренние отделочные работы, устройство внутренних и наружных сетей.

На совещании также обсуждались вопросы, связанные с демонтажем объекта незавершенного строительства, на месте которого разместится будущая детская областная больница, проведением необходимых работ на инженерных сетях.

Детская областная клиническая больница (ДОКБ) будет расположена рядом с перинатальным центром им. Е. М. Бакуниной. По проекту учреждение связано с перинатальным центром переходом, что позволит осуществлять быструю транспортировку пациентов.

Рядом также находятся областная клиническая больница, диагностический центр Тверского государственного медицинского университета, Тверской медицинский колледж. Таким образом, в этой части Заволжского района появится медицинский городок с учреждениями здравоохранения разного профиля.

Решение о строительстве новой ДОКБ в Твери принято Губернатором Игорем Руденей весной прошлого года после пожара в старом корпусе учреждения. Планируется, что площадь детской областной больницы составит 50 тыс. кв. м. Больница рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. В стационарный блок войдут 17 отделений. Предусмотрено обустройство необходимой инфраструктуры: парковки для автомобилей, боксов для «скорой помощи» и др.

Ориентировочная стоимость объекта — 4,5 млрд руб. Тверской области на строительство ДОКБ из федерального бюджета выделяется 3 млрд рублей. В бюджете региона на новое учреждение предусмотрено 1,5 млрд рублей. Организацию движения транспорта рядом с больницей в будущем планируется связать с Западным мостом, который по проекту будет расположен недалеко от комплекса ДОКБ. Пресс-служба Правительства Тверской области