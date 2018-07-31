Новый пешеходный переход появился на бульваре Яна Райниса

Новый пешеходный переход появился на северо-западе Москвы , сообщает единый транспортный портал.

«Жителям района Южное Тушино теперь проще переходить дорогу на бульваре Яна Райниса. Сотрудниками Центра организации дорожного движения правительства Москвы был проработан вопрос и принято решение провести новый пешеходный переход по адресу: бульвар Яна Райниса, д. 31», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что данное решение существенно сократит пешеходам путь до точки назначения и позволит не искать путей обхода.