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Новый пешеходный переход появился на бульваре Яна Райниса
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Новый пешеходный переход появился на бульваре Яна Райниса 

Агентство «Москва» 1 час назад
Новый пешеходный переход появился на северо-западе Москвы, сообщает единый транспортный портал.
«Жителям района Южное Тушино теперь проще переходить дорогу на бульваре Яна Райниса. Сотрудниками Центра организации дорожного движения правительства Москвы был проработан вопрос и принято решение провести новый пешеходный переход по адресу: бульвар Яна Райниса, д. 31», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что данное решение существенно сократит пешеходам путь до точки назначения и позволит не искать путей обхода.
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