За угон ответишь

Подписанный президентом документ вносит изменения в статью 1080 Гражданского кодекса «Ответственность за совместно причиненный вред». Статья дополнилась следующей нормой: «лицо, неправомерно завладевшее чужим имуществом, которое впоследствии было повреждено либо утрачено вследствие действий другого лица, действовавшего независимо от первого, отвечает за причинённый вред, если не докажет, что вред причинён не по его вине».

На практике это означает, что раньше угонщик мог бросить автомобиль, чтобы его забрал посредник, а сам фактически избавлялся от ответственности, заявив, что «просто брал покататься». Были случаи, когда автомобили находили раскуроченными какими-то другими людьми. Если машины воровала организованная банда, то тоже возникали нюансы, кто и сколько будет возмещать за каждую машину. То есть фактически автовладелец оставался наедине с собой в поисках лица, с кого бы потребовать ущерб. Теперь платить должен человек, совершивший угон, если не установлены третьи лица, причастные к краже или повреждению автомобиля.

«Я считаю, что это правильно, потерпевший вдвойне потерпел, мало того что машину угнали, так не с кого получить компенсацию. Адвокат угонщика говорил — это не находится в причинно-следственной связи. Да, он угнал, но ответственность за повреждения не несёт, потому он только совершил угон, а причастности к повреждениями он не имеет. Это неправильно было. Раз угнал — неси ответственность за машину», — говорит директор новосибирской компании «Автоюрист» Денис Алмазов.

«Если установят причинно-следственную связь угона и повреждения, то он обязан возмещать. Но здесь есть такой момент, может ли это лицо возместить, они ведь зачастую основная масса неблагополучные. И если в лучшем случае возмещают, то по 500 рублей, да по 1000. Это редко, когда люди действительно возмещают ущерб, стараются. Если там реально возбуждены уголовные дела и чтобы примириться с потерпевшей стороной, некоторые, может быть, и стремятся возместить по максимуму», — отмечает адвокат Сергей Сорокин

Юристы сходятся во мнении, что трудности с возмещением ущерба по угонам продолжатся из-за того, что преступники либо сами бедны, либо избавляются от всякого имущества. «Всё зависит от платежеспособности угонщика. Как правило, с физических лиц очень сложно взыскивать, они переоформляют имущество на кого-то, на родственников, на подставных лиц. Они, конечно, готовятся заранее, на них ничего не оформлено, никаких прав имущественных, ни счетов открытых тоже нет. В тюрьме они тоже не возместят вред, потому что там труд оплачивается по крайне низким расценкам», — рассуждает Денис Алмазов.

«Если группа лиц по предварительному сговору, там тоже всё в индивидуальном порядке, но, как правило, такие люди сами понимают, что там ущербы миллионные, там же не одна машина, не две, не три. В принципе в Новосибирской области практика такова, что возмещается ущерб очень и очень плохо. Преступные элементы, как правило, за душой ничего не имеют, они профессионалы, они заранее подготовлены, собственности у них не бывает — ни автомобилей, ни недвижимого имущества. Не больше 20% возмещается ущерба от общего объёма угонов», — говорит Сергей Сорокин.

По последним данными полиции, в Новосибирске за первую половину 2018 года ситуация в этой сфере всё-таки улучшилась — число угонов снизилось на 21,2%, краж автотранспорта — на 15,6%.

НГС приглашает читателей с автомобилями любого возраста в проект «Тест-драйв с читателем». Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.

Читайте также: Девушка месяца: «Мазда» — это диагноз Стройная Катя работает руководителем в ресторане и любит отжигать на «Мазде» с правым рулём.

Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.