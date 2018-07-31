В библиотеке № 101 прошло мероприятие ко Дню военно-морского флота

Дети вместе с родителями стали участниками увлекательной беседы и творческого мастер-класса.

Так, библиотекарь Надежда Крючкова рассказала собравшимся о том, как отмечают этот профессиональный праздник, и что День военно-морского флота проходит во многих крупных российских городах-портах. Торжественные парады, салюты и концерты проходят в последнее воскресенье июля по всей России . Участники узнали о приметах, «живущих» на кораблях, и их происхождении.

Сотрудники библиотеки № 101 подготовили тематическую книжную экспозицию, посвященную морю, в конференц-зале. Также был организован просмотр мультфильмов из цикла «Рассказы старого моряка».

В качестве творческой составляющей мероприятия был проведен мастер-класс, на котом участники попробовали своими руками создать популярного морского обитателя — рыбу. Ребята увлеченно «раскрашивали» картонные формы пластилином — все рыбы получились яркими и добрыми.

Адрес библиотеки № 101: улица Лухмановская, дом 17, корпус 1.