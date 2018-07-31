Стоит ли брить котов в жару: как помочь братьям меньшим

Желание подстричься покороче жарким летом весьма распространено среди двуногих обоих полов — без длинной шевелюры куда проще переносить зной. Таким же образом люди теперь стремятся помочь братьям меньшим: постричь покороче или вовсе обрить — так, чтобы некогда гордый лохматый перс превратился в карикатуру на самого себя. Стала ли стрижка животных данью моде или насущной необходимостью, разбирались корреспонденты «КВ».

Скажем спасибо Фейсбуку: все больше сторон чужой частной жизни становится достоянием общественности — и в замочную скважину подглядывать не приходится. Так, например, стриженые коты и кошки — котики, как принято звать их на просторах Сети, — в летнюю пору заполонили все френдленты. Выглядят стриженые коты, пожалуй, странно: что-то очень похожее на то, как средневековые художники изображали львов — пушистая голова, лапки и голое туловище с кисточкой на хвосте. Чтобы собирать ми-ми-ми-лайки в соцсетях — в самый раз? А самим животным-то нужна модная стрижка?

— Длинношерстных кошек обязательно нужно стричь. Например, персидских, сибирских кошек или мейн-кунов — для них это нормальная гигиеническая процедура. В период линьки часто образуются колтуны, в результате чего шуба не пропускает воздух. И лучше всего делать это как раз летом, чтобы животному легче было переносить жару. Никакого стресса для зверя нет: велюровый слой отрастает примерно за неделю, поэтому с голой кожей кошка ходить не будет, — заверила «КВ» фелинолог Ангелина Сиротина.

Однако при взгляде на бритых котов складывается другое впечатление: порою кажется, что бритый перс, некогда гордый и дружелюбный, теперь стесняется появляться на людях в неподобающем виде. Черт поймет, что там в кошачьей голове творится… В любом случае над другими породами такие эксперименты ставить точно не стоит: по словам фелинолога, британцам, например, хватит просто регулярного расчесывания и периодического мытья (кошек, кстати, тоже надо мыть и шампунем, и кондиционером для легкого расчесывания и мягкости шевелюры!). Другие специалисты полагают, что и в уходе за пушистыми красавцами хватит колтунореза и щетки.

— Я не рекомендую брить мейн-кунов, — объяснила в разговоре с корреспондентом «КВ» фелинолог и заводчик Галина Шелякина. — У них довольно плохо нарастает шерсть, на этот процесс может уйти два года. Я считаю, что животному зимой будет некомфортно, хотя в принципе они нормально переносят бритье, если не мочить и не класть на мокрое. Но вообще шерсть обеспечивает дополнительную терморегуляцию, поэтому иногда лучше оставить зверя как есть.

Чтобы облегчить жизнь питомца в жару, в XXI веке придуманы и другие, обратимые способы. Например, специальные охлаждающие подстилки, воротники или даже попоны с гидрогелем. Они удерживают температуру 17–18 градусов, которая комфортна для зверя. Кроме того, можно воспользоваться народным лайфхаком: смочить водой ткань и повязать на голову животному на манер банданы — правда, при этом надо следить, чтобы вода не попала кошке в уши (да и не каждый кот согласится ходить в шапочке).

Собаки в жару страдают не меньше своих мяучих коллег. Хуже всего при высокой температуре животным с черной шерстью, короткошерстным и голым питомцам (они могут банально сгореть на солнце), а так же собакам с плоской мордочкой — у них затруднено дыхание. Речь идет о мопсах, бульдогах, ротвейлерах и других породах. В зоне риска и декоративные собачки, у которых слабая терморегуляция, например чихуа-хуа. Кроме того, плохо переносят жару питомцы с густым подшерстком, такие как лайки, хаски, маламуты. С другой стороны, есть породы, которые переносят в меру высокие температуры совершенно безболезненно: йорки, пудели, левретки. Тяжеловато летом становится пожилым собакам и болеющим животным.

Понять, что животное перегрелось, можно по разным признакам. Чтобы немного охладиться, собака может высунуть язык и очень часто дышать, ведь в ее организме мало потовых желез. Кроме того, она очень много пьет и отказывается от еды, собака вялая, апатичная, медлительная. Если никак не помочь бедной животинке, то симптомы будут еще серьезнее — дыхание станет неглубоким, пульс нитевидным, язык посинеет, глаза покраснеют… Эти признаки говорят о серьезном перегреве.

Ветеринары советую не доводить до крайностей, а оказать собаке первую помощь. Надо положить питомца на бок, намочить ему лапы, затылок и живот, измерить температуру. Процедура не самая приятная и для владельца, и для животинки — градусник вставляется ректально. Если температура выше 39,5, то надо продолжать охлаждать беднягу, обкладывая холодными полотенцами, пока на градуснике не будет 38,5. Если собака потеряла сознание, то ее нужно обернуть в холодное полотенце и немедленно везти к ветеринару.

Чтобы четвероногий друг чувствовал себя в жару хорошо, можно соблюдать несколько простых правил — профилактика иногда лучшее лечение. Самое простое и очевидное — не выгуливать собаку в самое жаркое время дня. Не надо тащить ее на пекло с 11 утра и до 5 часов вечера. Если уж приспичило выйти именно днем, то гуляйте в тени или на берегу водоема, только не дольше 15 минут. При возможности лучше не тащить собаку по горячему асфальту или брусчатке — ей, увы, босоножки на платформе не положены, а коже лап будет больно. Или действительно купите ей ботиночки. Ветеринары советуют отказаться в жаркое время от намордника — он затрудняет дыхание, а на собак-брюнеток надеть легкую попону из светлой ткани. Естественно, у питомца в миске всегда должна быть вода. Кормить лучше два раза в день легкими и нежирными продуктами. С другой стороны, не надо уж совсем сильно морозить животинку — не оставляйте ее на холодном кафельном полу под кондиционерами, не бросайте резко в холодную воду — в общем, все как у людей. И последний совет, о котором владельцы часто забывают, — нельзя привязывать собаку на солнцепеке и оставлять в душной запертой машине.

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