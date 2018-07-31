Суд отложил рассмотрение иска Фейгина на лишение его статуса адвоката

МОСКВА , 31 июл — РИА Новости . Хамовнический суд Москвы отложил на 17 августа рассмотрение по существу иска Марка Фейгина к адвокатской палате столицы, которым юрист добивается отмены решения о лишении его статуса адвоката, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: отложить судебное заседание на 17 августа, на 11 утра", — огласил решение судья Герман Бугынин.

В ходе рассмотрения иска один из защитников Фейгина рассказал суду, что адвокатская палата нарушила сроки принятия решения по жалобе на его поведение, а значит постановление о прекращении адвокатского статуса Фейгина следует отменить.

"Мы считаем решение совета адвокатской палаты незаконным, так как оно было принято за пределами сроков привлечения к дисциплинарной ответственности по кодексу профессиональной этики адвоката", — заявил адвокат.

Сам Фейгин пояснил, что речь в жалобе шла о событиях 2017 года, с тех пор прошло девять месяцев, что не соответствует порядку принятия решения, который предполагает рассмотрение жалобы за период до шести месяцев. Истец добавил, что само решение также включало в себя ряд существенных ошибок.

Представители адвокатской палаты Москвы в свою очень заявили в суде, что постановление квалификационной коллегии палаты было основано на фактах неэтичного поведения Фейгина в социальной сети Twitter не только в отношении адвоката Сталины Гуревич, но и блогера Анатолия Шария

Кроме того, истец заявил ходатайство о вызове в качестве свидетелей в суд президента адвокатской палаты Москвы Игоря Полякова и ещё трех его членов, которые принимали решение в дисциплинарном производстве в отношении Фейгина. Суд в удовлетворении ходатайства отказал, после чего истец сразу же заявил отвод судье, отметив, что «Ваша честь находится на границе нарушения закона». Суд снова отказал Фейгину в заявленном прошении.

Ранее суд провел беседу по иску, на которую представители ответчика не явились. Фейгин уточнил свой иск, приобщив решение Лефортовского суда Москвы по подобному спору о лишении статуса адвоката Игоря Трунова . Впоследствии заседание вновь переносилось — адвокатская палата приобщила к делу несколько томов доказательств и копии дисциплинарного дела в отношении Фейгина.

Интересы известного адвоката в суде представляет защитник Вадим Прохоров

В апреле адвокат Сталина Гуревич сообщила РИА Новости, что адвокатская палата Москвы лишила известного адвоката Фейгина статуса. По ее словам, ранее квалификационная коллегия палаты сочла поведение Фейгина неэтичным за использование им в социальных сетях нецензурной лексики в отношении коллег-адвокатов и их клиентов.