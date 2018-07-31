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Пункт сбора помощи пострадавшим от стихийного бедствия в Забайкалье открыт в Сокольниках
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Пункт сбора помощи пострадавшим от стихийного бедствия в Забайкалье открыт в Сокольниках 

Управа района Сокольники 1 час назад
Все желающие могут присоединиться к добровольческой акции, направленной на оказание помощи пострадавшим от паводка в Забайкальском крае. Небезразличные жители Сокольников могут обратиться в пункт приёма гуманитарной помощи, расположенном в нашем районе.
Пострадавшие граждане нуждаются в продуктах питания долгосрочного хранения. Желательно приносить крупы, макаронные изделия, консервы, муку, растительное масло, соль, сахар, печенье, так как данные продукты питания могут храниться долгое время без холодильников. В число наиболее необходимых продуктов также входит питьевая вода. Следует помнить, что наступление нового учебного года уже близится. Поэтому в регионе, пострадавшем от паводка, востребованы школьные принадлежности для детей. В пункте приема помощи принимаются ручки, карандаши, тетради, альбомы, краски, ластики и другие предметы, необходимые для обучения. Напоминаем, что предметы одежды и обувь не принимаются согласно санитарным нормам.
Как известно, на территории Забайкалья введён режим чрезвычайной ситуации. Сбор экстренной помощи пострадавшим проводится во многих районах Москвы, Московской области и регионах.
Пункт сбора помощи расположен по адресу: 3-я Сокольническая улица, дом 7.
Приём продуктов и школьных принадлежностей осуществляется по будням с 10:00 до 17:00.
Фото с сайта icmos.ru: РИА Новости.
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